MHP milletvekili adaylarını açıkladı: Diğer listeler ne zaman belli olacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvime göre, 24 Haziran'daki milletvekili seçimine katılacak olan siyasi partilerin geçici aday listelerini 21 Mayıs Pazartesi günü sunmaları gerekiyor. Milletvekili adaylarını tespit eden ilk parti ise Millyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

Seçim takvimi uyarınca, aynı zamanda bağımsız aday olmak isteyen kişilerin de YSK'ya başvurma süresi Pazartesi günü doluyor.

Salı günü de hem yurt içi hem de yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ve oy kullanma yerlerinin açıklanması öngörülüyor.

Milletvekilleri geçici aday listesinin de Resmi Gazete'nin 26 Mayıs Cumartesi günkü sayısında yayınlanması planlanıyor. Ertesi güne kadar da geçici aday listesine yapılacak itirazlar alınacak.

YSK, milletvekili kesin aday listelerini yayımlanmak üzere basın kuruluşlarına 30 Mayıs Çarşamba günü gönderecek.

MHP'nin aday listesi belli oldu

Parti liderlerinin aday listesini oluşturmak için son günlerde çalışmalarına hız verdiği bildiriliyor.

Aday listesini hazırlayan ilk parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.