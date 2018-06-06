MHP'nin reklam filmine Yunanistan'dan Kıbrıs tepkisi

24 Haziran'a sayılı gün kala MHP'nin seçimler için hazırlanan reklam filmi yayınlanmaya başladı.
Reklam filminin sonunda Kıbrıs'ın haritada Türkiye bayrağı altında görüntüleniyor.
Ancak bu durum Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.
MHP'nin reklam filminin yayınlanmasının ardından tepkiler Yunan basınına yansıdı.
Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini filmi web sayfasına taşıdı.
Konu hakkındaki haberinde "MHP'nin seçim kampanyası Kıbrıs'ı Türk toprağından sayıyor" başlığını kullandı.
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