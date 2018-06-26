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MHP: OHAL uzatılmalı

26.06.2018 18:06 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Gülen tehdidi ve Kandil’e yönelik operasyonu gerekçe göstererek Olağanüstü Hal uygulamasına devam edilmesi gerektiğini savundu.

MHP: OHAL uzatılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Gülen tehdidinin ve Kandil'e yönelik operasyonun sürdüğünü belirterek, bu nedenle Olağanüstü Hal uygulamasına devam edilmesi gerektiğini kaydetti. CNN Türk televizyonundaki canlı yayına katılan Kalaycı, OHAL ile ilgili yöneltilen soru üzerine "Bize göre halen FETÖ tehdidi var, Kandil operasyonu var, OHAL'in biraz daha devam etmesi gerekir gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

OHAL’in kalkarak ülkenin normalleşmesinin herkesin beklentisi olduğunu söyleyen Kalaycı, “Ama OHAL durup dururken ilan edilmedi, terör örgütlerinin kökünü kazımak için konuldu” dedi.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin ardından 20 Temmuz 2016'da alınan kararla başlayan OHAL uygulaması, son olarak 18 Nisan'da üç ay süreyle uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında verdiği bir röportajda, 24 Haziran seçimlerinden sonra "olağanüstü halin kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olabileceğini” söylemiş, hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da dün yaptığı OHAL açıklamasında “Bunun taahhüdünü genel seçimden önce verdik, süresi dolduğunda kendiliğinden kalkar. 19 Temmuz'da bunun şu andaki tarihi” şeklinde konuşmuştu.

24 Haziran seçimlerinde mecliste tek başına çoğunluğu elde edemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhur İttifakı'nda birlikte yer aldığı MHP'nin oylarına ihtiyaç duyacak.

Yurt dışından da OHAL'in kaldırılması yönündeki çağrılar devam ediyor. Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Maas, sandıktan zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olağanüstü hali kaldırma çağrısı yaptı. Maas, bunun Türkiye'nin Almanya ve Avrupa ile ilişkilerinin iyileştirilmesi yönünde bir adım olacağını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, AÜ/BK

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seçimden sonra kaldiracagiz dedi reis sen kimsin ki Reisin sözünün üstüne söz söylersin
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