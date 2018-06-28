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MHP TBMM Başkanı seçiminde AKP'nin adayını destekleyecek

28.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis başkanlığı seçiminde AKP'nin göstereceği adayı destekleyecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı MHP'nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini ve AKPi'nin adayını destekleyeceklerini söyledi.

MHP TBMM Başkanı seçiminde AKP'nin adayını destekleyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis başkanlığı seçiminde AKP'nin göstereceği adayı destekleyecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı MHP'nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceğini ve AKPi'nin adayını destekleyeceklerini söyledi.

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