MHP’de 13 Milletvekili Liste Dışında Kaldı

24 Haziran genel seçimlerine AKP’yle ittifak halinde girecek olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), mevcut 35 milletvekilinden 13 isme yer vermediği aday listesini açıkladı. MHP, 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turuyla eş zamanlı yapılacak genel seçimler için milletvekili aday listesini kamuoyuna açıklayan ilk siyasi parti oldu. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, bugün saat 17.15’te Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday listesi teslim etti. MHP, TBMM çatısı altındaki beş siyasi partiden biri ancak uzun zamandır AKP ile işbirliği halinde yasama çalışmalarını yürüttüğü için “muhalefet partisi” olarak nitelendirilmiyor. Fiilen “iktidar ortağı” olarak tanımlanan MHP, “Cumhur İttifakı” adıyla AKP ile ortaklaşa 24 Haziran genel seçimlerine katılıyor. Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği nedeniyle gelecek dönem yani TBMM 27. Dönemi’nde 600 milletvekili görev alacak. Değişiklik öncesinde TBMM için belirlenen milletvekili sayısı 550 idi. TBMM, 26. Dönemi, seçim süreci dolayısıyla dün akşam son birleşimiyle çalışmalarını noktaladı.

Listede 70 kadın aday var MHP’nin aday listesinde yer alan adaylardan 19’u ilkokul, 33’ü ortaokul, 138’i lise, 290’ı üniversite mezunu. Adaylardan 70’i yüksek lisans ve 31’i ise doktora eğitimi tamamlamış. MHP’nin mevcut 35 vekilinden sadece 3’ü kadın iken; listede 70 kadın aday bulunduğu açıklandı. Ancak MHP’nin ittifak içinde seçime girdiği ve kamuoyu araştırmalarına göre ittifak yapmazsa yüzde 10 ülke barajı altında oy alabileceği iddiası gözönüne alındığında, listesinde daha çok ilk sıralarda yer alan adaylar için seçilme şansı olduğu düşünülüyor. MHP listesinde Aydın 1. sırada Deniz Depboylu, Ankara birinci bölgeden 2. sırada Zuhal Topçu ve Ankara ikinci bölgeden 2. Sırada Nevin Taşlıçay’ın seçilme ihtimali konuşuluyor. Bu isimlerden Depboylu, genel başkan yardımcısı; Topçu ve Taşlıçay ise MYK üyesi. Depboylu, Aydın ve Topçu ise İstanbul milletvekili. İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise, İstanbul üçüncü bölgeden 3. sırada listede. Ancak seçilme şansı düşük görülüyor. MHP MYK’sında yer alan ve partide etkili kadın siyasetçilerden olan Ruhsar Demirel ise listede yer almadı. Demirel, 1 Kasım 2015 seçimlerinde Eskişehir’de 1. sırada adaydı ancak MHP’nin yaşadığı oy kaybı nedeniyle seçilememişti.

Mehmet Parsak ve Oktay Vural sürprizi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen yıl 16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliği referandumu sürecini tetikleyen isimdi ve böylece AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun zamandır talep ettiği Başkanlık Sistemi’ne geçişi sağlamasına yardım etti. Bahçeli’nin Erdoğan’ın Başkanlık Sistemi’ne geçiş talebine destek verileceğini açıklamasının ardından MHP, AKP ile birlikte 16 Nisan’da halkoylamasına sunulan anayasa değişikliği paketini hazırladı. O süreçte, adına “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen ve tarafsızlık kaldırılarak “Partili Cumhurbaşkanı” seçilmesine imkan tanıyan anayasa değişikliği paketinde Bahçeli’nin talimatıyla MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak görev aldı. Bu çerçevede, MHP’nin bugün açıklanan aday listesindeki en dikkat çekici sürpriz ise Parsak’a yer verilmemesi oldu. MHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’a da listede yer verilmediği görüldü. Bu durum, “Bahçeli’nin A Takımı’ndan uzaklaşan Vural’ı MHP’den uzaklaştırması” olarak yorumlandı.

Vural MHP’ye hep sadakat gösterdiği söyledi MHP listesinde yer almaması üzerine Oktay Vural’ın ise, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, tepkili değil ancak sitemkar olduğu gözlendi. MHP’ye sadakat gösterdiğini vurgulayan Vural’ın, 26 Nisan’da adaylık başvurusu yapmasına rağmen listeye alınmadığından rahatsızlığı göze çarptı. Vural, “MHP İzmir Milletvekili olarak görevimi yürütürken aldanmadım, aldatmadım; eğilmedim ve nefret gütmedim. Şahsi veya nefsi davranmadım; yalan, iftira, dedikodu ve fitnelerden yılmadım; makama halel getirmedim. Sözümü ve mücadelemi yüksek tuttum. Gören gözler ve duyan kulaklar şahit oldu. Yüksek bir mücadele ve kararlılıkla görevlerimi yaparken en büyük gücüm dava arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın her fırsatta ve her ortamda dile getirdiği, söze döktüğü güven destek ve takdirleri olmuştur. Bu safhada ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir. Böylece şuurla, şerefle üstlendiğim MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım. Bu emaneti üstlenme sürecinde MHP milletvekili aday olmamı önce 1995'te takdir eden cennet mekan merhum Sayın Alparslan Türkeş'e ve daha sonra 1999'dan itibaren takdir eden Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye ve partime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Oktay Vural, eşini 16 Kasım 2014’te kaybettikten sonra MHP içerisinde ön planda rol aldığı Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılmıştı. Sonrasında MHP’nin AKP ile anayasa değişikliği paketi hazırlaması gibi süreçlerden rahatsız olduğu konuşulmasına rağmen Vural, her seferinde Bahçeli’ye muhalif olmayacağı mesajları vermişti. Son olarak geçen ay Vural’ın adı MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçecek isimler arasında yazılmıştı ancak bunu da reddetmişti. Bu arada sürpriz şekilde MHP listesinde yer almayan Mehmet Parsak ise, Twitter aracılığıyla değerlendirme yapmakla yetindi. Parsak, “Partimiz MHP’nin 27. Dönem milletvekili adayları, önce ülkemiz ve milletimiz sonra partimiz ve adaylarımız için hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Eski Cumhurbaşkanı adayı da listeye giremedi Devlet Bahçeli’nin son kararı verdiği MHP listesinde, Mehmet Parsak ve Oktay Vural’ın yanı sıra 11 milletvekili daha yer almadı. MHP’nin, CHP ile birlikte 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterdiği ancak sonrasında MHP İstanbul Milletvekili olan Ekmeleddin İhsanoğlu da liste dışı kaldı. İhsanoğlu, MHP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı sonrasında “Parti milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım” açıklaması nedeniyle tepki çekmişti. Şimdi listeye alınmayan İhsanoğlu’nun, MHP vekilliği sona ereceği için 24 Haziran’da Erdoğan’a oy verip vermeyeceği merak konusu.

Geçmişte Bahçeli’nin “A Takımı” olarak nitelendirilen parti yönetim kadrosunda yer alan isimler Şefkat Çetin, Mehmet Günal, Oktay Öztürk, Kenan Tanrıkulu da aday listesinde yoktu. Ayrıca Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit ve Mehmet Necmettin Ahrazoğlu listeye alınmadı. Ayrıca İYİ Parti’ye geçiş yapabileceği konuşulan isimlerden Atilla Kaya, Fahrettin Oğuz Tor ve Zihni Açba da listeye giremedi. MHP 26. Dönem’e 40 vekille başlamıştı Bu arada geçen ay MHP’den İYİ Parti’ye geçeceği iddia edilen 5 milletvekilinden sadece biri yeni partiye geçti. Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, 26 Nisan’da MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti. MHP, 1 Kasım 2015 genel seçimleri sonucunda TBMM 26. Dönemi’ne 40 milletvekiliyle başlamıştı. Ancak parti içerisinde muhalif kanadı oluşturan isimlerden Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Okutan ve Nuri Ok, MHP’yle yollarını ayırmıştı. Bu isimler, geçen yıl 25 Ekim’de İYİ Parti’nin kuruluşunda görev almıştı. Son olarak Koçdemir’in de istifasıyla birlikte MHP, bu parlamento dönemini 5 sandalye kaybıyla 35 milletvekiliyle kapattı.