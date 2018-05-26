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MHP’den 2053 Yılında Kişi Başına Düşen Milli Geliri 100 Bin dolara Çıkarma Vaadi

26.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

24 Haziran Seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi ve Büyük Birlik Partisi’yle birlikte Cumhur İttifakı’nda birlikte katılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi, seçim beyannamesini Ankara’da kamuoyuna açıkladı

MHP’den 2053 Yılında Kişi Başına Düşen Milli Geliri 100 Bin dolara Çıkarma Vaadi

24 Haziran Seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi ve Büyük Birlik Partisi’yle birlikte Cumhur İttifakı’nda birlikte katılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi, seçim beyannamesini Ankara’da kamuoyuna açıkladı.

Seçim beyannamesinde “Milli Diriliş Kutlu Yükseliş” başlığına yer veren MHP, “Cumhur İttifakı Millet Aklı” sloganını seçimlerde kullanacak.

MHP, neden bu sloganı seçtiğini seçim beyannamesinde söyle açıklıyor:

“Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hür, demokratik ve müreffeh bir geleceğe kavuşturma azmi, Türk milletinin hainlere, işbirlikçilere, Türkiye’nin hasmı küresel güçlere karşı verdiği milli tepkinin adıdır. Cumhur İttifakı, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisi, millî istiklâlin namusu, milli istikbalin müdafaa ruhu ve nihayet ‘Millet Aklı’dır.”

MHP’den göz alıcı 2053 yılı hedefler

Seçim beyannamesinde özellikle İstanbul’un Fethi’nin 600. yılı olacak 2053 yılı için belirlediği hedefler dikkat çekici.

Uzun vadeli stratejik hedefimiz Türkiye’nin 2053 yılında “Küresel Güç ve Lider Ülke” olmasıdır. Türkiye 2053 yılında, uzayın imkanlarından etkin şekilde yararlanacak, uluslararası enerji piyasasının belirleyici aktörlerinden olacak, ürettiği değerlerle birçok alanda teknolojik rekabet üstünlüğü kazanacaktır. Türkiye’nin lider ülke olmasıyla Türkçe, dünya üzerinde öğrenilen ve konuşulan en yaygın dillerden birisi olacaktır. Türkiye’nin nüfusu 100 milyonu aşacak, istihdam 50 milyonu bulacak; nominal fiyatlarla ihracat 3,2 trilyon dolara, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 10 trilyon dolara, kişi başına düşen milli gelir ise 100 bin dolara ulaşacaktır.”

24 Haziran seçimlerine dair seçim vaatlerinde ise “Teröristler/ tecavüzcüler/ çocuk istismarcıları hariç olmak üzere kader kuranlarına af çıkarılması, kredi kartı borcu ve kredi borcuna düşmüş vatandaşların kurtarılması, esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma imkanı sağlanması, esnafıma vergisiz yakıt verilmesi, çiftçilerin kullandığı mazotun üstündeki vergi kaldırılması, iş bulamayan gençlerin aile sigortasından yararlanması, üniversite sınavlarının kaldırılması, emeklilik maaşlarındaki farkların giderilmesi, kadına karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması” öne çıkıyor.

Bahçeli: "24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi"

Seçim beyannamesini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi olduğunu söyledi.

Bahçeli, “İhanetleri, ithamları 24 Haziran'da ezip geçecek misiniz? Başkaları gibi irademiz ipotekli değildir, zincirli değildir. Bizim safımız Türk Milleti'dir. Bizim yönümüz Türk İslam Dünyası'dır. Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan faydasız güruh, Cumhur İttifakı'na kaybedecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine tekabül edecektir. MHP'yi eritmeye çalışan alçaklara şamarı indirmeye hazır mısınız? Hainler saklanacak, kaçacak delik arıyor” dedi.

Bahçeli: “ FETÖ, IŞİD, PKK, DHKP-C birbiriyle paslaşarak, haçlı emellerini diri tutuyor”

Gezi olayları, ‘çukur olayları’, 15 Temmuz darbe girişiminin dış destekli olduğunu vurgulayan MHP lideri, “küresel vandallık” adı verdiği dış güçlerin “milli bekaya” saldırının sürdüğünü ifade etti:

“Siyaseti kullanıyorlar, işbirlikçilerini tembihliyorlar, ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Etrafımızı sarmışlar, Türk düşmanları tedavüldedir. Sürekli derinleşen bir operasyonla Türkiye'nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Karanlık ve kahredici mesai hala sürüyor. FETÖ, IŞİD, PKK, DHKP-C birbiriyle paslaşarak, haçlı emellerini diri tutuyor. 15 Temmuz'da 2 asrın en vahşi işgal girişimine maruz kaldık. Neredeyse Mondros şartlarına dönecektik. FETÖ, zalimlerin namluya sürülmüş mermisiydi. Kaleyi içten düşürmek isteyen küresel vandallık, iblis terör örgütünü silah gibi kullandı. 15 Temmuz'da netice alamadı. Ya devlet başa diyeceğiz, ya kuzgun leşe gideceğiz. Ya olacağız, ya yok olacağız. Önce ülkem, vatanım sonra partim diyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Meclis’in daha güçlü olacağını belirten Bahçeli, yeni düzenleme sayesinde sistemin tıkanmasının önüne geçileceğini öne sürdü.

“Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz”

MHP Genel Başkanı, erken son günlerde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik hakkında yorum yaparken seçimlerin erkene alınmasına ekonomik sorunların rol oynadığını ifade etti:

“Seçimler 3 Kasım 2019 yapılacaktı ancak Türkiye çok tehlikeli bir yola girmişti. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Türk Milleti inen çıkan dolarla var olmadı, onsuz da bir şey kaybetmiş. Döviz yükselmesini kullanmak isteyenlerin alayı vatan hainidir. Şer güçler ne yapsalar yararsız ve nafiledir. Türk Milleti 24 Haziran'da oyunları boşa çıkaracaktır.”

Bahçeli, “Seçim provokatörleri bizim oyumuzu yüzde 3-4'e indirdiler. Allah'tan daha yüzde 1 diyemediler. Bıkmadınız mı çirkeflikten, yalandan dolandan”sözleriyle partisinin oy kaybı yaşadığını ileri süren anket şirketlerini de eleştirdi.

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