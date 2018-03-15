Miami'de Üst Geçit Çöktü: Ölenler Var

Miami'de bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi'nde yeni inşa edilen bir yaya üst geçidi çöktü. CNN televizyonu ölenler olduğunu duyurdu.
Bugün öğleden sonra çöken 950 tonluk yaya geçidi üniversitenin Miami’deki ana kampusunun girişini trafiğe kapattı.
Havadan çekilen haber videolarında geçidin altında araçların sıkıştığı ve yaralıların ambulanslara taşındığı görülüyor.
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