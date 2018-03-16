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Miami’de Üst Geçit Faciasında 6 Kişi Öldü

16.03.2018 22:36 | Son Güncelleme

Florida eyaletinin Miami kentinde dün yaya üst geçidinin çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 olarak açıklandı. Haber organları inşaat şirketlerinin daha önce de çöken köprüleri olduğunu iddia ediyor

Miami’de Üst Geçit Faciasında 6 Kişi Öldü

Florida eyaletinin Miami kentinde dün yaya üst geçidinin çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 olarak açıklandı. Haber organları inşaat şirketlerinin daha önce de çöken köprüleri olduğunu iddia ediyor.

Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının sona erdirildiğini, bundan sonra geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer çöken üst geçidin asılı olduğu taşıyıcı kabloların stres testinin ardından gerginleştirildiğini bildirdi. Söz konusu kablolar 950 tonluk beton köprüyü askıda tutuyordu. Köprünün çökmesi sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer çöken köprünün altında araçların da kaldığını ve en az 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Florida Uluslararası Üniversitesi’ndeki yaya üst geçidi halen inşaat halindeydi.

14.2 milyon dolara mal olan köprü 8 şeritli otobanın üzerinden çevrede yaşayanların ve öğrencilerin okul kampüs alanına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla kuruluyordu.

Perşembe günü köprünün altında kalan araçlarda sağ birilerini bulup çıkarma amaçlı yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yerini tespit ve soruşturmaya bıraktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Maurice Kemp olayın soruşturmasını Miami emniyetinin yürüttüğünü söyledi.

Kemp, “Öncelikli hedefimiz, tüm kazazedeleri ve köprü altında kalan araçları oldukları yerden çıkarmak, yürütülmekte olan soruşturmaya engel çıkarmak değil. Bu soruşturma hayati bir önem taşıyor çünkü bir daha böyle bir kazanın bu ülkede hiçbir yerde olmayacağından emin olmak istiyoruz” dedi.

Söz konusu soruşturmaya, Ulusal Taşımacılık Güvenliği Yönetimi ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik İdaresi de katılıyor.

Hızlandırılmış Köprü İnşaatı adı verilen tekniğin son aşamasında köprü otobanın kenarında bir noktada monte ediliyor. Özel bir kamyonla monte edilen köprü geçen cumartesi günü trafiğe zarar vermeyecek şekilde 6 saatte yerine yerleştirildi.

Köprü yayaların kullanımına önümüzdeki yıl açılacaktı.

Associated Press Haber Ajansı’nın haberine göre köprü Miami merkezli MCM ve Tallahasse merkezli Figg Bridge Design şirketleri tarafından inşa edilmişti ve bu iki şirketin daha önce de çöken köprüleri olmuştu.

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