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Miami'de yaya üst geçidi çöktü, ölü ve yaralılar var

16.03.2018 00:08 | Son Güncelleme

ABD'nin Miami kentinde yeni inşa edilen bir yaya üst geçidi çöktü. Olayda ölen ve yaralananların olduğu açıklandı.

Miami'de yaya üst geçidi çöktü, ölü ve yaralılar var

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde kısa bir süre önce yapımı tamamlanan yaya üst geçidi çöktü.

Florida Otoban Polisi, olayda ölen ve yaralananların olduğunu açıkladı ancak kaç kişi olduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Florida Senatörü Bill Nelson da CBS Miami kanalına yaptığı açıklamada, olayda "6 ile 10 kişinin öldüğünü" bildirdi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Carlos Gimenez de yine aynı kanala verdiği demeçte, en az altı kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Gimenez, sekiz aracın da enkaz altında olduğunu belirtti.

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Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Emniyet yetkilileri, enkaz altında kalanların seslerinin duyulabilmesi için televizyon kanalları için havadan çekim yapan helikopterlerin bölgeden ayrılmasını istedi.

Çöken yaya üst geçidi, sekiz şeritli bir otobanın üzerinden geçiyor ve Florida Uluslararası Üniversitesi ile Sweetwater şehrini birbirine bağlıyor.

53 metre yüksekliğinde ve 950 ton ağırlığındaki üst geçit, altı saat süren bir operasyonla Cumartesi günü tamamlandı.

Miami'de yaya üst geçidi çöktü, ölü ve yaralılar var

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