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Michelle Obama, Melania Trump'ın hediyesine neden tepki verdiğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 18:17 | Son Güncelleme

Obamaların Trumpları buyur edip Beyaz Saray'dan ayrılmaları merasimi sırasında Michelle, Melania'nın verdiği hediye karşısında neden yüzünü acı dolu bir ifade bürüdüğünü şöyle açıkladı: Protokolde yoktu, elimde kaldı, ne yapacağımı bilemedim.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sırasında vücut dili ve yüz ifadesiyle adeta protesto gösterisi düzenlemiş olan eski first lady Michelle Obama, en azından, Melania Trump'ın verdiği hediyeye gösterdiği tuhaf tepkinin sebebini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Beyaz Saray'ın devir teslimi sırasında yeni first lady Melania Trump'ın elinde Tiffany hediye kutusuyla gelmesi karşısında afallamış bir yüz ifadesiyle kalan ve kutuyla ne yapacağını bilemeyen hareketler sergileyen Michelle Obama, eşi Barack Obama'nın elinden kutuyu kapıp binanın içine götürmesiyle rahat nefes almış gözükmüştü.

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Michelle Obama, sosyal medyada esprili yorumlar eşliğinde paylaşım rekorları kıran bu görüntülere 1 yıl sonra açıklama getirdi.

Ellen DeGeneres'in sunduğu TV programına katılan eski first lady şunları söyledi: ''Her şey protokole ayarlı. Resmi devlet ziyaretindeki gibi, sana 'bunu yapacaksın, şurada duracaksın' derler. Ve bu hediye daha önce asla olmamıştı. Dolayısıyla öylece kalakaldım, 'tamam da ben bu hediyeyle ne yapacağım' der gibi. Herkesin görevi sona ermişti, kutuyu alacak kimse yoktu ve bu arada ben 'bununla fotoğraf çektirecek miyiz' diye düşünüyordum.''

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''Sonra kocam durumu kurtardı. Kutuyu kapıp içerde bir yere götürdü. Ama herkes ayrılmıştı, hiç personel yoktu, kimse yoktu. Ben içimden 'o kutuyla ne yapacaksın' diye geçiriyordum.''

Ellen DeGeneres bir yıldır merak edilen soruyu da sordu: Kutunun içinde ne vardı? Michelle Obama, ''Hoş bir çerçeve'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
hediye Beyaz Saray Trump Obama

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