Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...

ABD'nin Alabama eyaletinde otizm rahatsızlılığı bulunan oğlunun eşcinsel olduğundan şüphelenen Sean Cole isimli baba, 11 yaşındaki oğlunu 20 yaşındaki kendi kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmeye zorladı.
29 yaşındaki tuhaf baba, sevgilisi Khadeijah Moore'dan oğluyla birlikte olmasını istedi. Genç kız sevgilisinin oğluyla ilişkiye girdi. Oğlunun eşcinsel olduğundan şüphelenen baba bu şekilde onu değiştireceğine inanıyordu.
Çocuk annesi ile birlikte yaşadığı Georgia eyaletine geri döndüğünde ona cinsellik hakkında soruları sormaya başladı. Şüphelenmesi üzerine çocuğunu sorguya çeken anne gerçekleri duyunca şoke oldu. Çocuk başından geçenleri anlattı.
Olayın polise bildirilmesi sonucu 29 yaşındaki baba tutuklandı. Babanın sevgilisi ise tecavüz suçundan yargılanmak üzere aranıyor.
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum