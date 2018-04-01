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Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

ABD'de oğlunun eşcinsel olduğundan şüphelenen bir baba, henüz 11 yaşındaki oğlunu 20 yaşındaki sevgilisi ile cinsel ilişkiye girmeye zorladı.

Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...

ABD'nin Alabama eyaletinde otizm rahatsızlılığı bulunan oğlunun eşcinsel olduğundan şüphelenen Sean Cole isimli baba, 11 yaşındaki oğlunu 20 yaşındaki kendi kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmeye zorladı.

29 yaşındaki tuhaf baba, sevgilisi Khadeijah Moore'dan oğluyla birlikte olmasını istedi. Genç kız sevgilisinin oğluyla ilişkiye girdi. Oğlunun eşcinsel olduğundan şüphelenen baba bu şekilde onu değiştireceğine inanıyordu.

Çocuk annesi ile birlikte yaşadığı Georgia eyaletine geri döndüğünde ona cinsellik hakkında soruları sormaya başladı. Şüphelenmesi üzerine çocuğunu sorguya çeken anne gerçekleri duyunca şoke oldu. Çocuk başından geçenleri anlattı.

Olayın polise bildirilmesi sonucu 29 yaşındaki baba tutuklandı. Babanın sevgilisi ise tecavüz suçundan yargılanmak üzere aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Wendy Holland sean cole

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