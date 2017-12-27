Midilli'deki sığınmacıların yüzde 40'ı çocuk

Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında kalan sığınmacıların yaklaşık yüzde 40'ını çocukların oluşturduğu bildirildi. Yunan radyo kanalı Athina984'e konuşan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü temsilcisi Dr. Apostolos Veizis, kampta iki binden fazla çocuk bulunduğunu, bunların 432'sinin ise yanında ebeveyni olmadığını kaydetti.

Dr. Apostolos Veizis, "Kamptaki poliklinikteki hastaların yüzde 52'si beş yaşın altında" açıklamasını yaptı. Veizis, kampta ayrıca birçok hamile kadının da bulunduğunu kaydetti. Yunan doktor, ağır psikolojik rahatsızlığı olan yaklaşık 500 kadar hastanın ise tedavi için bekleme listesinde bulunduğu belirtti.

Dr. Apostolos Veizis, kamptaki durumla ilgili olarak "Mülteci sorununu çözmek için siyasi bir irade mevcut değil" eleştirisini yaptı.

AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasının geçen yıl yürürlüğe girmesinin ardından Yunanistan'a gelen sığınmacı sayısında düşüş kaydedildi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından sığınmacılar Yunan adalarındaki kamplarda toplanmaya başlandı. Sığınmacılar sığınma başvurularını da yine burada yapıyor.