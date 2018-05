Migrenin nedeni genetik mi?

Nörolojik bir rahatsızlık olan migren, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozukluklarından, bulantı ve kusmaya kadar farklı semptomlara neden oluyor. Migren genelde başın bir yarısında ya da ense bölümünde uzun süren, çok şiddetli ve basınçlı ağrı şeklinde ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü‘nün (WHO) verilerine göre, gündelik hayatı etkileyen en yaygın hastalıklar listesinde migren, altıncı sırada yer alıyor.

Türkiye'de 12 milyon migren hastası

Örneğin Almanya’da her gün yaklaşık bir milyon kişi migren nöbeti geçiriyor. Alman Migren ve Baş Ağrısı Topluluğu ile Nöroloji Birliği’nin ortak araştırmasına göre, migrenden şikayet eden kadınların oranı yüzde 25’lere kadar yükselmiş durumda. Erkeklerde ise bu oran yüzde 10 dolayında.

2015 yılına ait “Türkiye Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması” verilerine göre ise Türkiye’de 18-65 yaş arasındaki kişilerde migren ağrısı görülme sıklığı yüzde 16,4. Bu da ortalama her yedi kişiden birinde migren olduğu ve yaklaşık 12 milyon migren hastasının bulunduğu anlamına geliyor. Araştırmaya göre kadınlarda migren oranı yüzde 24,6, erkeklerde ise yüzde 8,5 düzeyinde. Bu verilere göre Türkiye’de her 4 kadından ve her 12 erkekten birinde migren görülüyor.