Mike Pompeo Kuzey Kore’ye gidiyor

Pompeo Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la görüşecek.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Perşembe günü Kuzey Kore'ye gideceği belirtildi. Açıklamada Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını görüşeceği belirtildi. Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Haziran'da Singapur'da yaptığı zirveden bu yana ülkeyi ilk kez ziyaret ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye giderek Kuzey Kore lideri ve ekibiyle buluşacak" dedi. Sanders, ABD'nin bu ziyaretle Kuzey Kore ile başlatılan bu süreçte ilerlemeler sağlamak istediğini ifade etti.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Amerikan istihbaratının Kuzey Kore'yi Trump'a nükleer silahsızlanma sözü vererek yanıltmaya çalıştığından şüphelendiği iddia edildi. Amerikan NBC News kanalı, Amerikan yönetimine dayandırırak verdiği haberinde Trump'la yapılan zirvede verilen sözlere rağmen Kuzey Kore'nin geçen aylarda gizlice nükleer silah üretmek için uranyum zenginleştirdiğini savundu. Haberde Kuzey Kore yönetiminin Yongbyon'daki bilinen nükleer tesisin yanı sıra çok sayıda gizli nükleer tesise sahip olduğu da iddia edildi.