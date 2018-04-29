Mike Pompeo Ortadoğu Turuna Başladı

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brüksel’de katıldığı NATO toplantılarının ardından Ortadoğu turuna başladı.

İlk durağı Suudi Arabistan olan Pompeo’yu Riyad’da mevkidaşı Adil El Cubeyr karşıladı. Pompeo’nun El Cubeyr ile ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşma ile ilgili talepleri görüşmesi bekleniyor.

Mike Pompeo’nun ayrıca Suudi veliaht prens Muhammed Bin Salman ve Kral Salman ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Dışişleri bakanı olarak yemin ettikten sonra hızlı bir görüşme trafiğine giren Pompeo’nun Riyad’dan sonraki durakları Kudüs ve Ürdün’ün başkenti Amman olacak. Mike Pompeo, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yeni yaptırımlarla ilgili destek aramayı sürdürecek.

ABD Dışişleri Bakanı’nın programına katılan kıdemli danışman Brian Hook da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyanın dört bir yanındaki ulusları, İran’ın füze program ile bağlantılı kişi ve yapılara yaptırım uygulamaya çağırıyoruz” dedi.

Hook, Yemen’de isyancı Husilerin Suudi Arabistan’a saldırılarında kullandığı balistik füzeleri İran’ın sağladığını da söyledi.

