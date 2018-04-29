HABER

Mike Pompeo Ortadoğu Turuna Başladı

29.04.2018 02:07 | Son Güncelleme

İlk durağı Suudi Arabistan olan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu Riyad’da mevkidaşı Adil El Cubeyr karşıladı. Pompeo’nun El Cubeyr ile ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşma ile ilgili talepleri görüşmesi bekleniyor

Mike Pompeo Ortadoğu Turuna Başladı

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brüksel’de katıldığı NATO toplantılarının ardından Ortadoğu turuna başladı.

İlk durağı Suudi Arabistan olan Pompeo’yu Riyad’da mevkidaşı Adil El Cubeyr karşıladı. Pompeo’nun El Cubeyr ile ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşma ile ilgili talepleri görüşmesi bekleniyor.

Mike Pompeo’nun ayrıca Suudi veliaht prens Muhammed Bin Salman ve Kral Salman ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Dışişleri bakanı olarak yemin ettikten sonra hızlı bir görüşme trafiğine giren Pompeo’nun Riyad’dan sonraki durakları Kudüs ve Ürdün’ün başkenti Amman olacak. Mike Pompeo, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a yeni yaptırımlarla ilgili destek aramayı sürdürecek.

ABD Dışişleri Bakanı’nın programına katılan kıdemli danışman Brian Hook da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyanın dört bir yanındaki ulusları, İran’ın füze program ile bağlantılı kişi ve yapılara yaptırım uygulamaya çağırıyoruz” dedi.

Hook, Yemen’de isyancı Husilerin Suudi Arabistan’a saldırılarında kullandığı balistik füzeleri İran’ın sağladığını da söyledi.

Manisa'da gece yarısı depremManisa'da gece yarısı deprem
Demirtaş sloganları atıldı! Dikkat çeken açıklamaDemirtaş sloganları atıldı! Dikkat çeken açıklama
Kadıköy'de arı istilası!Kadıköy'de arı istilası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Suriye için ortak deklarasyon kabul edildi

Suriye için ortak deklarasyon kabul edildi

Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!

Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Dünya bu elleri konuşuyor!

Dünya bu elleri konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.