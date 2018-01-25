Milano yakınlarında tren raydan çıktı: 3 ölü

Reuters

İtalya'nın kuzeyinde Cremona kentinden Milano'ya giden bir tren raydan çıktı.İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü, yaralanan 100'den fazla kişiden 10 kadarının durumları ağır.

Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren demiryolu şirketi Trenord'a ait trenin yerel saatle 07:00 civarında Milano yakınlarındaki Segrate ve Piotello istasyonları arasında neden yoldan çıktığı henüz bilinmiyor.

Olay yerinden gelen görüntülerde bazı vagonların yan yattığı ve ağır hasar aldığı görülüyor.

Trenin ilk ve son vagonlarının rayda kaldığı, orta vagonlarınsa raydan çıkarak devrildiği anlaşılıyor.

Reutersİtalyan basınına konuşan tanıklar, trenin ağırlıkla iş için Milano'ya giden kişileri taşıdığını ve kalabalık olduğunu söyledi.

Duyuruya tepki25 yaşındaki Gianmarco isimli bir yolcu, "Piotello istasyonuna varmamıza az kala tren sarsılmaya başladı, bir şey olacağını anladık. 3-4 dakika kadar sallandı ve sonra büyük bir darbe geldi. Vagonlardan biri yerinden ayrıldı" dedi.

ReutersÖte yandan olayın hemen ardından Trenord'un kazanın yaşandığı hattın kapalı olduğunu duyurmak için yaptığı açıklama tepki çekti.

Trenord, "Piotello istasyonu yakınında yaşanan ve ilgili yetkililerin müdahalesini gerektiren bir teknik sıkıntı nedeniyle Treviglio-Milano arasında ulaşım kesintiye uğramıştır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, ölüm ve yaralanmalara yol açan bir kazadan "teknik bir sıkıntı" diye bahsedilmesine eleştiriler geliyor.