Millet İttifakı ‘Yerel Seçimler’ Gündemiyle Bitirildi mi?

Parlamenter sisteme geri dönüşü amacıyla “Millet İttifakı” olarak genel seçimlerde işbirliği yapılmasının ardından İYİ Parti ve Saadet Partisi, CHP’nin erken yerel seçimler için yeşil ışık yapmasına tepki gösteriyor. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrasındaki basın toplantısında, CHP’nin yerel seçimler takvimini Mart 2019 yerine erkene çekme ihtimaline olumlu yanıt vermesini eleştirdi. Çıray’ın, CHP’de seçim sonuçlarıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin liderliği konusunda yaşanan yönetim tartışmasını işaret etmesi dikkat çekti. İYİ Parti Sözcüsü Çıray, erken yerel seçimler ile ilgili Amerika’nın Sesi’nin sorusu üzerine, “Biz her seçime hazırız. Ancak Türkiye’nin bu kadar büyük ekonomik ve sosyal sorunları varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları gözardı etmek olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik koşullarda Hükümet’in erken yerel seçimlere gitmesini zor görüyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kendi içerisindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken yerel seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız seçim işbirliğiydi. Seçim hilelerine karşı seçim işbirliği ittifakı kurulmuştu ve esasen de çok partili güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir prensip mutabakatımız vardı. Dolayısıyla genel seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini Türk milletiyle paylaşacaktır” dedi. Çıray, yerel seçimleri erken tarihe çekmek amaçlı bir anayasa değişikliği önerisi gündeme geldiği takdirde bunu o zaman tekrar değerlendirecekleri mesajını da verdi.

İYİ Parti’nin, yasama süreçlerinde AKP ile işbirliği yapacağı konusundaki iddialar içinse Çıray’ın, “öküz altında buzağı aranmamalı” diyerek millet için yararlı yasalar olduğunda “yapıcı muhalefet” yapılacağını söylemesi dikkat çekti. Çıray, İYİ Parti’nin AKP ile yakınlaşacağı iddiası ve Meclis’te parlamenter sistem açısından nasıl rol alacağına ilişkin Amerika’nın Sesi’nin sorusunu da yanıtladı. Çıray, “İYİ Parti’nin kuruluş amaçlarından birisi çok partili, çok sesli, özgür, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeni bir kardeşlik anayasasıyla inşaa ederek, Türkiye’yi huzur, mutluluk ve refah içerisinde yaşatmaktır. Bu bizim ayırt edici özelliğimizdir. Şu anda İYİ Parti’den başka hiçbir siyasi parti bu ilkeyi savunduğunu söylememektedir” diye konuştu. Çıray, geçmişte Doğru Yol Partisi (DYP) kuruluşunda Hüsamettin Cindoruk’un İzmir’de karşılanmasında çevresinde 20 kişi söz konusuyken o partiden TBMM Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı çıktığını söyleyerek, İYİ Parti’nin ise ilk günden binlerle buluştuğunu ve iktidar olmayı hedeflediğini de anlattı.

Karamollaoğlu: Muhalefet oyuna gelmemeli “Millet İttifakı”nın diğer ortağı Saadet Partisi de, CHP’deki yaklaşıma tepkisini açıkça ortaya koydu. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, olası erken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinde, “Ülke bu kadar kötü durumdayken birileri de yerel seçimlerin erken yapılması gerektiğini söylüyor. Akıl tutulması. Muhalefetin bu oyuna gelmemesi lazım. Bu anayasa değişikliğini gerektirir. Türkiye’yi bu kadar sıkıntıya sokmak kime ne fayda sağlar? Yerel seçimler erkene alınması hangi sorunu çözer? Muhalefet de buna balıklama atlıyor. Biz de varız diyor! Aferin, madalya takmak lazım. Her zaman dediğimiz gibi, aynı duayı yapıyoruz: Allah bütün siyasetçilere akıl fikir versin” dedi. Karamollaoğlu da, İYİ Parti gibi SP açısından da “Millet İttifakı”nın sona erdiği mesajını da aktardı. Karamollaoğlu, ittifak devamı konusundaki soruya “İttifak genel seçimlerle ilgiliydi. Seçim bitince ittifak bitti. Bizim birlikte oluşturduğumuz fikir kuvvetler ayrılığı için olmuştu. Bunun için her zaman hazırız. Ama mahalli seçimler ayrıdır. Bu orada yapılacak seçimlerle ilgili yapılacak konudur. Bir ittifak söz konusu olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, CHP listelerinden milletvekili seçilen SP kökenli Cihangir İslam ve Abdulkadir Karaduman’ın partiye geri dönüşüne ilişkin soruya da, “Bu isimler veya başka isimler zamanı gelince ortaya çıkar. Bekleyin biraz, görürsünüz” ifadelerini kullandı. CHP “Hazırız” demiş, AKP de CHP’yi işaret etmişti Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz” yanıtıyla olası erken yerel seçim için hazır oldukları mesajını vermişti. Torun, ayrıca CHP olarak hangi yerlerde daha başarılı olabileceklerini, hangi yerlerde az oyla seçimi kaybettiklerini belirlemek üzere daha önce akademik ve siyasi fizibilite çalışması yürüttüklerini belirterek, fizibilite çalışması uyarınca belediye başkan adayları belirleneceğini söylemişti. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da, AKP ve MHP’nin yanı sıra CHP’nin kabul etmesiyle erken yerel seçimler yapılabileceğini açıklamıştı. Muhalefetteki ortak gündem maddesi: Ekonomi ve KHK’lar

“Millet İttifakı”nın sona erişi ilan edilmesindeki görüş ayrılıkları söz konusu olmasına rağmen muhalefette ortak gündem maddesi ise ekonomi ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemeleri olarak görünüyor. İYİ Parti Sözcüsü Çıray, ilk KHK’nin yayımlandığını anımsatarak, “İYİ Parti’nin kuruluş sürecindeki en önemli etkenlerden biri olan 16 Nisan referandumuna neden ‘Hayır’ dediğimiz, bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Yasama görevi için var olan Meclis dururken, seçimden önce, yangından mal kaçırır gibi çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname yetkisinin, ülkenin sistemini değiştirmede kullanıldığına şahit oluyoruz. İYİ Parti KHK uygulamalarını dikkatle takip edecek, gerektiğinde itiraz ve milletimizi uyarı görevini layıkıyla yerine getirecektir” dedi. Seçim öncesinde AKP Hükümeti’nin emeklilere ikramiye gibi pek çok ekonomik iyileşme adımını atar gibi gözüktüğünü de kaydeden Çıray, “Şimdi seçimler bitti ve zam furyası yaşanıyor. Akaryakıt, doğalgaz gibi.. Bir eski siyasetçinin ‘Seçimden önce zam yapacak kadar enayi miyim?’ sözünü hatırlatan ve 24 Haziran sonrası için biriktirilen zamlar, vatandaşımızın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırmaktadır. İYİ Parti zamların süreklilik kazanacağı endişesini taşımaktadır” diye konuştu.