Millet İttifakı’ndan Seçim Güvenliği İçin ‘Avukat’ Formülü

İYİ Parti’li Kavuncu, “Sandıklarda görevlendirilecek sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin eğitilmesini ve sandık başında bütün işlemlerin usullere uygun şekilde yürütülmesini sağlayacağımızdan tüm vatandaşlarımız emin olabilir. Okullarda gönüllü olarak görev alan avukatlarımız, parti ayırt etmeksizin bütün sandık görevlilerine hukuki destek sağlayacaktır. Bu anlamda, ‘Her okula bir avukat’ çağrılarıyla bizleri destekleyen barolarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi bildirmek isterim. Sandıklardan alınacak sandık sonuç tutanaklarının incelenmesi ve teyit edilmesi için tüm gerekli teknolojik altyapımız mevcuttur. Bu konuda da her türlü paylaşıma açık olacak ve tespit edilen her türlü kusur için süresi içinde il ve ilçe seçim kurullarına itirazlarımızı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu vaat, “Millet İttifakı” adına yapılan ortak basın açıklamasında yer aldı. Açıklamayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Satuk Buğra Kavuncu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın ve Demokratik Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yavuz yaptı. Açıklamada, Millet İttifakı adına seçmenlere, sandığa sahip çıkılacağı mesajı verilerek, 24 Haziran’da mutlaka oy kullanılması çağrısında bulunuldu.

24 Haziran için geri sayım devam ederken muhalefet cephesindeki Millet İttifakı, seçim güvenliği için her okulda en az bir avukatın görevlendirileceği vaadinde bulundu.

CHP’li Adıgüzel, “İki komşunun oy kullanırken birbirini kontrol etmesi uygulaması kalktı. Tüm bu nedenler güvenlik sorununu doğurdu. Bu güvenliği sağlamak için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Bizim bütün önerilerimize rağmen YSK adımlarımızı cevapsız bırakmaktadır. Bizler sandıkların güvenliğini her şekilde sağlayacağımızdan eminiz. Riskli noktaları belirledik. Ciddi bir ekibimiz bu konuda çalışıyor. Anadolu’nun dört bir yanında bir dayanışma var. Bu dayanışmayı hiçbir hile yenemeyecektir. Her sandıkta millet ittifakından birileri olacak. Bu konuda herkes içini rahat tutsun. Herkes huzur ve güven içerisinde oyunu kullanmaya gitmelidir” diye konuştu.

Oy ve Ötesi de sandık görevine davet ediyor

Bu arada geçen seçim dönemlerinde sandıklarda neler yaşandığını izleyen ve raporlama çalışmalarıyla dikkat çeken Oy ve Ötesi Derneği de, sandık müşahitliği ve nöbeti için seçmenlere çağrıda bulundu.

Oy ve Ötesi Derneği, http://sandik.oyveotesi.org/kayitol adresinde gönüllü müşahitler için kayıt almaya başladı. Öncesinde sandıkta müşahit olarak görev almamış kişilere eğitim vermeyi de hedefleyen Oy ve Ötesi, özellikle gençlere sandık nöbetini üstlenme çağrısı yaptı.