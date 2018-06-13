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Millet Kıraathanesi sosyal medyanın gündeminde

13.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında saydığı Millet Bahçesi ve kıraathane projesi günlerdir sosyal medyada en çok tartışılan konularından.

Bugün de #Milletkıraathanesinde etiketi ile pek çok paylaşım yapıldı.Cumurbaşkanı Erdoğan Millet Kıraathanesi projesiyle ilgili son açıklamaları sosyal medyanın da odağında. Bugün #MilletKıraathanesinde etiketi Twitter Türkiye gündeminde üst sıralara oturdu.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada,"Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça’yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi. Gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz. Kek var, çay var. Ya ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. Bu işsizlik alameti diyor. Ya çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için millet kıraathaneleri yapacağız" şeklinde konuştu. 100 bin gence eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz" dedi.

Konu geçen hafta Erdoğan'ın kıraathane projesini tanıtmasıyla sosyal medyada yoğun biçimde işlenmiş ve farklı paylaşımlara neden olmuştu.

Millet Kıraathanesi projesi muhalefetin tepkisine yol açtı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben 'fabrika açalım' diyorum o kıraathane açacakmış. Ben 'çocuklara gençlere iş' diyorum, o bedava kek verecekmiş. Diyor ki 'Ey milletim sizi de bu seçimde kekleyeceğim' diyor. Böyle bir şey gerçekten inanılır gibi değil." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın kıraathane konusu ile birlikte dile getirdiği Millet Bahçesi'nde "Alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu millet bahçesinde orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız" ifadesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Millet Bahçesi projesinden sonra Millet Kırathanesi projesine yönelik paylaşımlar da gecikmedi.

Konu eleştirel olduğu kadar mizah dolu paylaşımlara neden oldu.

Ancak projeyi savunanlar da farklı paylaşımlarla Millet Kıraathanesi'ne destek verdi.

#MilletKıraathanesinde etiketi saatlerce Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralardaki yerini korudu. Bu etiketle akşam TSİ 17.00'ye kadar en az 27 bin 800 tweet atıldı.

DW,MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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