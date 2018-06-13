Millet Kıraathanesi sosyal medyanın gündeminde

Bugün de #Milletkıraathanesinde etiketi ile pek çok paylaşım yapıldı.Cumurbaşkanı Erdoğan Millet Kıraathanesi projesiyle ilgili son açıklamaları sosyal medyanın da odağında. Bugün #MilletKıraathanesinde etiketi Twitter Türkiye gündeminde üst sıralara oturdu.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada,"Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça’yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi. Gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz. Kek var, çay var. Ya ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. Bu işsizlik alameti diyor. Ya çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için millet kıraathaneleri yapacağız" şeklinde konuştu. 100 bin gence eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde üç aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz" dedi.

Konu geçen hafta Erdoğan'ın kıraathane projesini tanıtmasıyla sosyal medyada yoğun biçimde işlenmiş ve farklı paylaşımlara neden olmuştu.