Milletvekili Aday Adaylığında Cep Yakan Ücretler

Türkiye, çok partili siyasal yaşamın 20’nci genel seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidecek. 92 siyasi partiden seçime katılma hakkına sahip olan 11’i, 16 Nisan referandumunda üye sayısı 550’den 600’e çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne adaylarını sokmaya çalışacak. Geçen yıl yapılan referandumunda kabul edilen bir başka değişiklik ise milletvekili seçilme yaşıydı.1924 Anayasası’nın kabul edilmesinin ardından 2002’ye kadar olan tüm seçimlerde 30 olan milletvekili seçilme yaşı, 2007 Seçimlerinde 25’e çekildikten sonra referandumla 18 yaşına düşürüldü. En pahalı başvuru CHP’den Seçimlere girecek partiler, milletvekillerinin başvuru şartlarını açıklamaya başladı. Milletvekili aday adaylarından en fazla başvuru ücreti talep eden Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Genç ve engellilerden 5 bin lira başvuru ücreti talep eden ana muhalefet partisi, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alacak. Milletvekili adayları başvuru bedellerine ek olarak 1000 lira da dosya ücreti ödeyecek. AK Parti ise kadınlar ve erkekler için ayrı başvuru ücreti belirledi. Erkek milletvekili aday adayları başvuru için 6 bin lira, kadınlar 3 bin lira ödeyecek. Engelli adaylar ise 1000 lira karşılığı aday adayı listesine ismini yazdırabilecek.

Erken seçimin yolunu açan Milliyetçi Hareket Partisi, erkek ve kadın adaylar arasında ayrım gözetmedi. MHP, tüm adaylar için 2500 TL başvuru ücreti belirledi. Gazi ve engellilerin bedelsiz adaylık başvurusu yapmaları mümkün. İYİ Parti de tıpkı MHP gibi gazi ve engellilerden başvuru ücreti almayacağını açıkladı. İYİ Parti’nin diğer aday adaylarından talep ettiği ücret ise MHP’nin iki katına tekabül eden 5000 lira. Saadet Partisi ise kadın ve gençlerden 1500 lira, diğer adaylardan 3000 lira başvuru bedeli alacak. Kimler milletvekili olabilir? Anayasa’nın 76’ncı maddesine göre; kamu hizmetinde yasaklı ve askerlikle ilişiği olmayan, devlet sırlarını açığa vurmamış, terör eylemlerine katılmamış, resmi ihale ile alım satımlara fesat karıştırmayan, kaçakçılık ile dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas gibi yüz kızartıcı suçlara bulaşmamış olan ,18 yaşını doldurmuş her Türk en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla milletvekili seçilebilecek. Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının ise milletvekilliğine aday olmak için görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.