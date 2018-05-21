Milletvekili aday listeleri bugün YSK'ya sunuluyor: Partilerde son durum nedir?

24 Haziran'daki genel seçime katılacak olan siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün TSİ 17:00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları gerekiyor. Olası eksiklerin tamamlanması ve itirazların incelenmesinin ardından ise kesin aday listelerinin 30 Mayıs Çarşamba günü ilan edilmesi bekleniyor. YSK, seçimlere 11 partinin katılabileceğini açıklamıştı. Ancak, YSK'nın seçime katılabileceğine karar verdiği Demokrat Parti, Millet İttifakı'na dahil olan İYİ Parti; Büyük Birlik Partisi de Cumhur İttifakı içindeki Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden milletvekili adayı gösterecek. Milletvekili aday listelerinin hazırlanması konusunda seçime katılacak siyasi partilerde son durum nedir? Adalet ve Kalkınma Partisi: Milletvekili aday listesini bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hazırlıyor. Erdoğan'ın listeyi hazırlarken çok dar bir kadroyla birlikte çalıştığı kulislerden sızanlar arasında. Bu kişilerin Başbakan Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun olduğu söyleniyor.

Hürriyet gazetesinin hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, 7-8 bakanın milletvekili adayı olmayacağı ve bu isimlerin seçimlerden sonra kabinede yer alacağının konuşulduğunu yazdı. Selvi'ye göre, Yıldırım'ın İzmir'den birinci sırada aday olması ve başta İstanbul ile Ankara'da da birinci sıralarda bakanların yer alması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi: Parti Meclisi, Pazar günü üç saate yakın süren toplantısında milletvekili aday listesine son şeklini verdi. Buradan sızan bilgilere göre, bazı mevcut milletvekilleri liste dışı kalırken, Millet İttifakı içinde yer alan Saadet Partisi'ne kontenjan ayrıldı. Liste dışı kalan isimler arasında Şubat ayındaki kongrede parti yönetimine muhalefet eden İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş yer alıyor. Ayrıca, Mustafa Balbay, Zeynep Altıok Akatlar, Tur Yıldız Biçer ve Şenal Sarıhan da liste dışı kaldı. Selin Sayek Böke İzmir'den; eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de Konya'dan aday gösterildi. Halkların Demokratik Partisi Halkların Demokratik Partisi'nin Kasım 2015'teki seçimlerinde 59 sandalye kazandı ancak son iki yıl içerisinde 11 kişinin milletvekilliği düşürüldü.