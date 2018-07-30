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Milli Güvenlik Kurulu: ABD'nin tehdit dili kabul edilemez

30.07.2018 21:36 | Son Güncelleme

Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayımlanan açıklamada, ABD'nin Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanmasıyla ilgili Türkiye'ye yönelik tepkileri eleştirildi. Açıklamada, "ABD'nin tehdit dili ittifaka saygısızlıktır" ifadesi kullanıldı.

Milli Güvenlik Kurulu: ABD'nin tehdit dili kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesinin ardından yapılan ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ardından yayımlanan bildiride, ABD'nin Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanmasıyla ilgili Türkiye'ye yönelik tepkileri eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5,5 saat sürdü.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile kuvvet komutanları katıldı.

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bildiride ABD'nin, Türkiye'nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulandı.

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