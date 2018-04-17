Milli Güvenlik Kurulu'ndan OHAL'i uzatma tavsiyesi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 1 saat 45 dakika süren toplantı sonrasında yayımlanan MGK bildirisinde hükümete OHAL'in üç ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunuldu.
MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
"Proje terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan Olağanüstü Hâl değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, Olağanüstü Hâl'in uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."
"Müttefiklerden destek beklentisi"
Suriye'nin Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiası üzerine ABD, İngiltere ve Fransa’nın düzenlediği ortak saldırı da Milli Güvenlik Kurulu'nun gündem maddeleri arasındaydı. MGK bildirisinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Suriye'de kimyasal ve konvansiyonel saldırıların sebep olduğu katliamların tekerrürüne mani olmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için uluslararası toplumun müşterek hareket etmesinin hayati önemi haiz olduğu belirtilmiştir. Suriye topraklarının terörden arındırılması ve toprak bütünlüğünün muhafazası maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen harekâtlara müttefiklerimizin desteğinin beklenildiği ve Suriye'deki ihtilafa kalıcı siyasi çözüm bulunması noktasında kararlılığımızın aynen devam ettiği ifade edilmiştir."
DW/EC,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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