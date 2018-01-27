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Milyarder Prens El Velid bin Talal serbest bırakıldı

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 14:48 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ocak (DHA) - Suudi Arabistan genelindeki yolsuzluk karşıtı tutuklamalar sırasında gözaltına alınan milyarder Prens El Velid bin Talal, üç ay sonra serbest bırakıldı.

Prens Talal, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın kontrolü güçlendirmek ve petrol süper gücü için gerçekleştirdiği reformlar kapsamında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Ritz Carlton Oteli'nde Kasım ayının başından bu yana tutukluydu.

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