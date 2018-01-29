Milyarder prens serbest bırakıldı

Prens Talal, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın başında olduğu soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Ritz Carlton Oteli’nde Kasım ayının başından bu yana tutukluydu. Prens Bin Talal’in ailesinden yapılan açıklamada, ünlü ismin evine döndüğü belirtildi. Bin Talal, serbest bırakılmadan önce Reuters’a verdiği röportajda, kısa süre içerisinde serbest bırakılmayı beklediğini söylemişti. Yetkililerle görüşmelerde herhangi bir yolsuzluğa karışmadığı konusunda ısrar etmeye devam ettiğini söyleyen Bin Talal, hükümet lehine varlıklarından vazgeçmeden Kingdom Holding’in kontrolünde kalmasını umduğunu aktardı.

Suudi Arabistan’ın yarı resmi medya organlarından “Ukaz” gazetesinin haberine göre ise, The Ritz-Carlton’da gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu yeni bir grup, kendileriyle uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldı. Prens Bin Talal'in kendisinden istenen 6 milyar doları Veliaht Prens Abdullah'a ödedikten sonra serbest kaldığı belirtiliyor. Prensin şirketlerinin hisseleri yükselmeye başladı.

Kasım ayının başından bu yana tutuklu olan Prens Bin Talal’in ailesinden yapılan açıklamada, ünlü ismin evine döndüğü belirtildi.

Suudi Arabistan’ın yarı resmi medya organlarından “Ukaz” gazetesinin haberine göre ise, “yolsuzluk soruşturmaları” çerçevesinde The Ritz-Carlton’da gözaltında tutulan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu yeni bir grup, kendileriyle uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların isimlerine yer verilmeyen haberde önümüzdeki günlerde yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alınan diğer kişilerin de davalarıyla ilgili düzenlemelerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmaları yönünde adımlar atılacağı belirtildi. Talal'dan 6 milyar dolar istendiği ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017’de yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuştu. Komisyon, tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti. Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan “yolsuzluk soruşturmaları” çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Dünya'nın en zenginleri listesinde yer alan Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud'un Apple ve Twitter gibi büyük şirketlerde ortaklığı bulunuyor. Talal'ın sosyal paylaşım sitesi twitter'ında ikinci büyük ortağı olduğu belirtiliyor.