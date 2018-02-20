HABER

Milyon dolarlık fare! Uğruna donanma gönderildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 11:21 | Son Güncelleme

Antarktika adalarının ücra köşelerine fare avı için bir donanma gidiyor. Yeni Zelanda, Antipodes Adalarından farelerin yok edildiğinden emin olmak için narkotik köpekleri, muhafızlar ve bir devlet bakanını gönderiyor

Milyon dolarlık fare! Uğruna donanma gönderildi!

On muhafız, üç narkotik köpeği bir devlet bakanı ile Yeni Zelanda savunma gücü üyeleri, milyon dolarlık fare olarak bilinen, Antarktika'nın aşağılarında ücralarda yaşayan kemirgeni avlamak için özel bir görevle gönderildiler.

Bir asırdan fazla zaman önce bir gemi kazasıyla geldiği sanılan 200 bin kadar fareye ev sahipliği yapan yaşanması zor Antipodes Adaları, Yeni Zelanda'nın güneydoğusundan 760 km kadar uzaklıkta yer almakta...

Adadaki tek memeli hayvan olan fare, yaşayan albatros kuşlarını yiyip, bitki örtüsüne zarar verip, ender görülen böcek yaşamını tehdit ediyor.

Ülkede özgü kuş türlerinin ve hayvanların nüfusunu artırmayı öngören plana göre, fareleri ortadan kaldırmak için bir şirket kurulacak ve hükümet, şirkete 2 yılda 735 bin dolar sağlayacak.

Haziran 2016'da 65 ton tahıl esaslı kemirgen yemi, iki helikopterle adanın 2045 hektar alanına bırakıldı. Havadan atış işlemi 13 kişilik mürettebat tarafından gerçekleştirildi ve 75 gün içinde tahmini 200.000 fare imha edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fare Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Okuyucu Yorumları 5 yorum
yılan bırakın gerizekalılar biyolojik savaştanda mı haberiniz yok hadi bizimülkede ziraat mühendislerinin değeri yok da sizde de hiç ziraat mühendisi yok herhalde anca zehirlemeyi bilirsiniz!!
Yılanlar soğuk kanlı hayvanlardır o yüzden soğuk yerlerde yaşayamazlar dedikleri adalar artrik bölgede kutup yakınında. Kaldı ki yaşadı diyelim kuş yumurtalarını da yer. kuşlar doğal düşmanı olmayan yerde yuvalarını yere yapar. fare avlamak yerine yumurtaları veya yavruları yer. Dünyayada bir işgalci türün başka bir avcı türüyle engellenme girişimlerinin neredeyse tamamına yakını başarısızlıkla yeni getirilen türün zararlarıyla sonuçlanmıştır.
@hakankizilkya1_2018 Hakan antartika diyor orada hava çok soğuk yılan hareket edemez
yerli turleri korumak oncelik dogru olani yapmislar ciddi tehlike yaratmislar fareler belgeselde izlemistim tek care bu bir canliyi yasatmak icin baskasini öldürmek pek akla mantikli gelmiyor ama soyu tükenme noktasina gelince istilaci türleri yok etmek gerek bende ayni dusuncedeyim bu fareleri yiyen tür olmayinca arsizca uremisler hem kim uzulurki fare icin
yerli turleri korumak oncelik dogru olani yapmislar ciddi tehlike yaratmislar fareler belgeselde izlemistim tek care bu bir canliyi yasatmak icin baskasini öldürmek pek akla mantikli gelmiyor ama soyu tükenme noktasina gelince istilaci türleri yok etmek gerek bende ayni dusuncedeyim bu fareleri yiyen tür olmayinca arsizca uremisler hem kim uzulurki fare icin
Diğer Haberler
Uber CEO'su: "Uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlayabiliriz"

Uber CEO'su: "Uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlayabiliriz"

Afrin'de son dakika... Neler yaşanıyor?

Afrin'de son dakika... Neler yaşanıyor?

Almanya'da yaşayan Türk işadamına evlat şoku: Çocukları 2 ayrı erkekten çıktı

Almanya'da yaşayan Türk işadamına evlat şoku: Çocukları 2 ayrı erkekten çıktı

Daum ile Türk futbolu üzerine...

Daum ile Türk futbolu üzerine...

Esad YPG ile anlaştı mı? Örgüt sözcüsünden flaş açıklama!

Esad YPG ile anlaştı mı? Örgüt sözcüsünden flaş açıklama!

Gaz çıkaran yolcu uçağa acil iniş yaptırdı!

Gaz çıkaran yolcu uçağa acil iniş yaptırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.