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Mini etek giyebilmek için bacağını kestirdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 02:54 | Son Güncelleme

Amerika'da yaşayan 32 yaşındaki kadın, bacağının çirkin olduğunu ve mini etek giyemediğini ileri sürerek bacağını kestirdi.

Mini etek giyebilmek için bacağını kestirdi!

Amerika’da yaşayan 32 yaşındaki Kristy Wimberly isimli kadın sağ bacağı çirkin olduğu için hiç mini etek giymediğini ileri sürerek bacağını kestirdi.

ÇOCUKKEN AMELİYAT OLDU

6 yaşındayken omurilik tümörü teşhisi konulan Wimberly’nin ameliyat sırasında sinirlerini zarar geldiği için sağ ayağı sol ayağı gibi büyümedi.

Wimberly, sağ bacağını sol bacağının uzunluğuna getirmek için 19 farklı ameliyat geçirdi ancak sonuç alamadı. Okul hayatı boyunca arkadaşları tarafından dalga geçildiği için hep pantolon giymek zorunda kalan genç kadın geçirdiği her ameliyattan sonra sandalyeye mahkum olduğunu ve enfeksiyon kaptığını söyledi.

BACAĞINI KESTİRDİ

Wimberly, 2017 yılında bacaklarını kestirdi. Kesilen bacağı yerine protez takılan kadın, artık daha mutlu olduğunu ve istediği şekilde giyinebildiğini söyledi.

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BİR DAHA PANTOLON GİYMEYECEK

Eski fotoğraflarına bakarken hiçbir şekilde pişmanlık duymadığını söyleyen kadın yirmi yıldır giymek zorunda olduğu pantolonları bir daha hiç giymeyeceğini söyledi.

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Mini Etek Kristy Wimberly ameliyat Protez bacak

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