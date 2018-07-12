Mirasçılar, ölen kişinin Facebook hesabına girebilecek

Kararda sosyal medya hesaplarının ölüm hâlinde mirasçılara geçebileceği belirtildi.Almanya'da Federal Yargıtay, vârislerin ölen kişinin Facebook hesabına erişme hakkına sahip olduğuna hükmetti. Karlsruhe'deki Federal Yargıtay, sosyal medyadaki dijital hesapların tıpkı mektup ve benzeri kağıt evrakta olduğu gibi mirasçılara geçmesi yönünde karar aldı.
2012 yılında 15 yaşındayken Berlin'de hareket hâlindeki bir metronun altında kalarak ölen kızlarının sosyal medya hesabına erişemeyen bir ebeveyn, Facebook’a dava açmıştı. Söz konusu ebeveyn, kızlarının Facebook hesabındaki özel bilgilere ulaşıp ölümünün bir intihar sonucu olup olmadığını tam olarak açıklığa kavuşturmak için mahkemeye başvurmuştu. Dava Federal Yargıtay'a taşınmıştı.
Federal Yargıtay Başkanı Ulrich Herrmann, emsal niteliği taşıyan kararı açıklarken, mektupların ve günlüklerin de mirasçılara kaldığını, dijital içeriklerin ayrı bir uygulamaya tabi tutulmasına bir gerekçe görmediklerini belirtti. Hâkim Herrmann, ölen kızın Facebook ile bir kullanıcı sözleşmesi yaptığını, ebeveyninin kızın ölümünden sonra da mirasçı olarak bu sözleşmenin tarafı hâline geldiğine işaret etti.
rtr,AFP/AÜ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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