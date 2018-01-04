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Mısır Baş Müftüsü: İslam'da kripto para günahtır

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 17:21 | Son Güncelleme 7 saat önce

İstanbul, 4 Ocak (DHA) - Mısır Baş Müftüsü, Bitcoin'in İslam'da yasak olduğunu söyledi ve kripto paranın suç faaliyetlerinde kullanılabileceğini ekledi.

Mısır Baş Müftüsü Shawqi Allam, yayınladığı kararla kripto paranın kişiler ve devletler için büyük risk teşkil ettiğini söylerken, "Kripto para teröristler ve suç örgütleri tarafından istikrarlı ve güvenli bir finansman kaynağı olarak kullanılıyor olabilir. Para üretimi ve para birimini kullanıma açmanın sadece devletin parasal kurumlarına aittir” dedi.

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