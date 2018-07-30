HABER

Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 23:06 | Son Güncelleme

Mısırlı bir vatandaş, başkent Kahire’de bir hastaneyi vefat eden erkek kardeşinin gözlerini çalmakla suçladı.

Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay

Mısırlı bir vatandaş, başkent Kahire’deki El-kasr El-ayni Hastanesini vefat eden erkek kardeşinin gözlerini çalmakla suçladı. Abduttavab isimli Mısırlı, kardeşinin naaşını almaya gittiğinde gözlerinin çıkarıldığını gördüğünü belirterek, "Hastane yönetimi kardeşimin ölümünü sabah saatlerinde haber verdi. Morga girdiğimizde ve bedenini aldığımızda kardeşimin çalınan gözlerinin yerinden kanlar boşalıyordu” ifadelerini kullandı.

"BU OLAYIN NASIL OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ ANLATTI"

Hastane çalışanlarının olayın nasıl gerçekleştiği konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Abuttavab, ”Hastanedeki hemşireler, ölen kardeşimin getirildiğinde ve morga sokulduğunda organlarının tamam olduğunu ve bu olayın nasıl olduğunu bilmediklerini anlattı” şeklinde konuştu.

Abduttavab, hastanenin kendisine verdiği raporda kardeşinin gözlerinin çalınması ile ilgili hiçbir şey yazmadığını da aktardı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Amerikalı Generalden Türkiye’ye ZiyaretAmerikalı Generalden Türkiye’ye Ziyaret
Türkiye: 'ABD’nin tehdit dili ittifak ilişkilerine saygısızlık'Türkiye: 'ABD’nin tehdit dili ittifak ilişkilerine saygısızlık'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Kahire hastane Hastanede büyük şok hastanede gözleri çalındı hayatını kaybeden hastanın gözleri çalındı

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım

Dünyanın en güzel yüzleri! 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi

Dünyanın en güzel yüzleri! 2018 listesine Türkiye'den 5 isim girdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Almanya ziyareti hakkında açıklama

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Sapık önce taciz etti itiraz duyunca herkesin içinde...

Sapık önce taciz etti itiraz duyunca herkesin içinde...

Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı

Kendisine zorla oral seks yaptıran kocasına dava açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.