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Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 07:44 | Son Güncelleme

Mısır Ulaştırma Bakanlığı, başkent Kahire'deki metro ücret tarifesine yüzde 50, 150 ve 250 oranında zam yaptı.

Mısır'da ulaşıma yüzde 250'yi bulan zam yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu zammın cuma gününden itibaren geçerli olacağı ve ücretlerin durak sayısına göre 3, 5 ve 7 cüneyh olacağı duyuruldu.

Bakanlık, engellilere yönelik ücret tarifesinde ise indirime gitti. Buna göre engelliler bir cüneyh yerine artık 50 kuruş ödeyecek. Öğrenciler, engelliler ve belli bir yaşın üstündekilerin aylık abonman ücretinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Söz konusu değişikliklerin sosyal adaletin sağlanması, metro sistemlerinin geliştirilmesi ve modernizasyonu amacıyla yapıldığına işaret edilen açıklamada, geçen yıl ve bu yıl bakım masraflarındaki mali açığın yüzde 94'e ulaştığı belirtildi.

3 METRO HATTINDA 64 DURAK

Kahire'de 79 kilometre uzunluğundaki 3 metro hattında 64 durak bulunuyor. Mısır metro hattını günlük yaklaşık 3 milyon kişi kullanıyor.

Mısır yönetimi, 23 Mart 2017'de metro ücret tarifesinde yüzde 100 zam yaparak 2 cüneyhe yükseltmişti. Eski tarifede durak sayısı uygulaması bulunmuyordu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
mısır Kahire ulaşım zammı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
mısırdan bize ne
Habere bak. Bize ne bundan mynet
Yani en pahalı ulaşım 1.5 tl olmuş.Demekki bedava biniyolarmış.Gelsin metrobüse binsinde göriyim sabah akşam..
Bizim maliye bakanı ile ortak çalışma yapmıştır.
Ülkeyi faşist kafalı darbeci yönetmeye kalkarsa olacağı bu..Sisi yi şakşaklayan embesiller aldınız mı?
saçma sapan haberler yapmayın arkadaş ne anlatmak istiyon bizene mısırdan amerikadan ordan burdan zamlarından indirimlerinden
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