Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!

'Yoom7' adlı haber portalının aktardığına göre olay, Umman'dan Kahire'ye giden EgyptAir'a ait yolcu uçağının kalkışından 26 dakika sonra yaşandı.
Açıklamaya göre, yolculardan biri önce hosteslere saldırdı ardından da uçağın kokpitine girmeye çalıştı. Saldırganın engellendiği ve durumun kontrol altına alındığı belirtilirken uçağın Umman'ın başkenti Maskat'a döndüğü aktarıldı.
Sputnik'e konuşan bir havacılık kaynağı ise yolcunun kokpite girmeye çalışmadığını ancak saldırganca davrandığını ve Umman'da yetkililere teslim edildiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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