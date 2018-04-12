HABER

Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 19:33 | Son Güncelleme

Mısır Sağlık Bakanlığı'nın 14-17 yaş grubundaki 10 bin 648 lise öğrencisi üzerinde yaptığı araştırma, katılımcıların yüzde 21,5'inin intiharı düşündüğünü ortaya çıkardı.

Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, ülkede lise öğrencilerinin yüzde 21,5'inin intihara meyilli olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığın 14-17 yaş grubundaki 10 bin 648 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 21,5'i intihar etmeyi düşünüyor, yüzde 29,3'ü kaygı, gerginlik ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşıyor, yüzde 19,5'i ise kendine zarar verme aşamasında bulunuyor.

ARAŞTIRMADA ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 33,4'ÜNÜN BİR PSİKOLOĞA BAŞVURDUĞU BELİRLENDİ

Ayrıca araştırmada, öğrencilerin yüzde 33,4'ünün bir psikoloğa, yüzde 19,9'unun eczacıya, yüzde 15'inin ise arkadaş tavsiyesine başvurduğu belirlendi.

Araştırmada, lise öğrencileri arasında uyuşturucu bağımlılığının yüzde 0,68, internet kullanımının yüzde 71,8, Facebook kullanımının ise yüzde 53,1 olduğu tespit edildi.

Ülkede geçen yıl hazırlanan istatistiklere göre, yaklaşık 94 milyonluk nüfusa sahip Mısır'da 18 yaş altında 38 milyona yakın birey bulunuyor.

Sokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyorSokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyor
Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
İşte dolarda son durumİşte dolarda son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır intihar lise öğrencisi Mısır Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.