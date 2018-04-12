Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırma, ülkede lise öğrencilerinin yüzde 21,5'inin intihara meyilli olduğunu ortaya koydu.

Bakanlığın 14-17 yaş grubundaki 10 bin 648 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 21,5'i intihar etmeyi düşünüyor, yüzde 29,3'ü kaygı, gerginlik ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşıyor, yüzde 19,5'i ise kendine zarar verme aşamasında bulunuyor.

ARAŞTIRMADA ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 33,4'ÜNÜN BİR PSİKOLOĞA BAŞVURDUĞU BELİRLENDİ

Ayrıca araştırmada, öğrencilerin yüzde 33,4'ünün bir psikoloğa, yüzde 19,9'unun eczacıya, yüzde 15'inin ise arkadaş tavsiyesine başvurduğu belirlendi.

Araştırmada, lise öğrencileri arasında uyuşturucu bağımlılığının yüzde 0,68, internet kullanımının yüzde 71,8, Facebook kullanımının ise yüzde 53,1 olduğu tespit edildi.

Ülkede geçen yıl hazırlanan istatistiklere göre, yaklaşık 94 milyonluk nüfusa sahip Mısır'da 18 yaş altında 38 milyona yakın birey bulunuyor.