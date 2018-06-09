HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2018 09:05 | Son Güncelleme

Sudan ile krize neden olan Mısır'ın Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizisi bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye alçakça saldırdı. Operasyonel dizi, son yayınlanan bölümünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı'nı teröre destek veriyor gibi gösterdi.

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır'ın El-Hayat televizyonunda yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizi, Sudanlıları terörist gibi göstermesi nedeniyle darbeci Sisi yönetimiyle krize neden olmuş ve nota verilmesinin ardından ise söz konusu bazı sahneler yayından kaldırılmıştı.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN TERÖR DESTEKÇİSİ GİBİ GÖSTERİLİYOR

Haber 7'nin haberine göre, algı operasyonlarıyla emperyalistlerin hedefindeki isimlere ve ülkelere saldıran dizi bu kez Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bir sahnede Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teröre destek veriyor gibi göstererek büyük bir küstahlığa imza attı.

SUDAN, MISIR'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında, Sudan Dışişleri Bakanlığı dizide ülkesini kötü gösterdiği gerekçesi ile bakanlığa çağırdığı Mısır'ın Hartum Büyekelçisi'ne nota vermişti.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gariballah el-Hadır yayımladığı yazılı açıklamada, "Bazı Mısır televizyon kanallarında ramazan ayında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizide Sudan'da ikamet eden veya Sudan'ı ziyaret eden Mısır vatandaşları hakkında olumsuz bir imaj çiziliyor ve terörist damgası vuruluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Hadır, dizideki bazı sahnelerde Sudan'ın bazı bölgeleri ve ülke egemenliğinin bazı sembollerinin kullanıldığı ve bunlara yetkili mercilerden izin alınmadan yer verilemeyeceğini de söylemişti.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Sosyal medyada birbirlerine girdilerSosyal medyada birbirlerine girdiler
Spiegel: Alman hükümeti Gülen'e artık daha kuşkuyla yaklaşıyorSpiegel: Alman hükümeti Gülen'e artık daha kuşkuyla yaklaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır dizi erdoğan Ebu Ömer el-Mısriyye

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kurtlar vadisindeki olaylara inanan gerçeklikle pay biçen insanlar bu diziye neden inanamıyor . Bu dizide mısırın kurtlar vadisi işte !!!
ADAMLARIN İSTİHBARATI BİZDEN DAHA İYİ NEDEN İNANMIYORLAR Kİ...
aaa inanmıyorum sanki yeni bişeymiş gibi haber veriyorsunuz şuan tüm dünya neden karşı bu adama demiyormusunuz..çok güçlü ve baba bir herif oldugu içinmi korkuyorlar sanıyorsunuz..
hala dört parmak yapsınlar gerçi dört barnağın mısırla ilgisi yokta neyse araplardan bize ne hayır gelmişki bugüne kadar arap sevdalıları görsün
bura pkk fetöcü teröris dolu yorumlara bakınca bu yazık ama hepinizi üzecez ey hainler 24 az kaldı
Bizde puta tapar gibi tapma var (gibi fazla oldu)
Ülkemiz parkamenter sistemle yönetilseydi böyle kişiye yönelik, 3. dünya ülkesi diktatörlüğü gibi hemde darbeci bir ülke olan Mısır’ın yalanlarına maruz kalmazdık.
Diğer Haberler
Sosyal medyada birbirlerine girdiler

Sosyal medyada birbirlerine girdiler

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

Trump G7 zirvesinden erken ayrılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.