Mısır medyası: Sisi yüzde 92 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır medyası, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yüzde 92 oyla yeniden göreve seçildiğini duyurdu.
Ülkenin resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde 60 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 23 milyonu oy kullandı.
Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 gün süren oy verme işleminin dün sona ermişti.
Ayrıntılar birazdan...
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