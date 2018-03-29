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Mısır medyası: Sisi yüzde 92 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi

29.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

Ülkenin resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde 60 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 23 milyonu oy kullandı. Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 gün süren oy verme işlemi dün sona ermişti.

Mısır medyası: Sisi yüzde 92 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır medyası, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yüzde 92 oyla yeniden göreve seçildiğini duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde 60 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 23 milyonu oy kullandı.

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 gün süren oy verme işleminin dün sona ermişti.

Ayrıntılar birazdan...

Mısır medyası: Sisi yüzde 92 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi

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