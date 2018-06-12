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Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Mısır vatandaşlarına paralarını bankalara yatırma çağrısı yaptı. Müftü, bankaların vereceği faizin de haram olmayacağını savundu.

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin yönetimi ekonomik zorluklarla başa çıkamaz ve IMF'den kredi alırken Mısır Müftüsü Şevki Allam'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

"BANKA'NIN VERDİĞİ FAİZ HARAM DEĞİL"

Mısır halkını 'paralarını bankalara yatırarak ekonomiye destek vermeye' çağıran müftü, 'bankaya konulan paranın ekonomik yatırım' olduğunu savundu.

Mısır'da yayın yapan El Nas kanalına konuşan Allam, bankaların tüzel kişilik sayıldığını, İslam'daki faiz yasağının ise gerçek kişiler arasında geçerli olduğunu dile getirdi.

MÜFTÜ MISIR

"DİNİ-VATANİ GÖREV"

Kısa süre önce 2. dönem cumhurbaşkanlığına resmen başlayan Sisi'nin ekonomi politikalarına destek oluşturmaya çalışan Mısır Müftüsü, ''Bankaya konulan para ekonomik yatırımdır. Ekonomiyi desteklemek, dini ve vatani bir görevdir'' vurgusu yaptı.

Sünni İslam teolojisinin beşiği kabul edilen Kahire'deki El Ezher Üniversitesi de 2002 yılında Hüsnü Mübarek yönetiminin hükümetin faizle borçlanmayı öngören tasarısına destek vermişti.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Allah'ın ayetlerine mi inanalım Yoksa bu müftüye mi
benim peygamberim Hz.Muhammet sav. faiz haram demiş,müftüler örnek olacaklar birde yazık
allah size bela vermiş.
bu adam resmen kafir..........................
sende hoca degilsin oda bi gercek
yazik ya mısır ile kaderimiz ne kadarda benziyor, kafalarina gore ve islerine geldigi gibi fetva. islam'i oyuncaklari ettiler.
Rabbimiz Bakara Suresi, 275. ayeti'nde şöyle buyurur: Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: "Alım-satım da ancak faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de (faize) bir son verirse, artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim (faize) geri dönerse, artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. Kim Allahın emirlerini yalanlarsa onlar dinden çıkar.
haberi ilk okuduğumda kişiye özel fetva veren din tüccarları olarak düşünmüştüm ancak kötüye giden ülke ekonomisini kurtarmak için milli görev olarak düşünülebilir. ölmeyecek kadar domuz yemenin ya da ülke savunması için adam öldürmenin günah olmaması gibi düşünülebilir
Kıyamet yakın. Allah yüce kitabında faiz haram diyor. Gerçek kişiden alınca haram tüzel kişiden helâl demiyor. Haram haramdır.
diyanet de adalet de bağımsız olmalı. işte tam bu yüzden. 6 yaşındaki çocuklar evlenebilir diyen de böyle sapıklar işte.
sen artik bir mufterisin harama helal diyen mufteridir
müftü yatacak yerin yok senin, seni sisi bile kurtaramayacak
faiz haramda faizden yolu geçmeyen tek bir müslüman varmı acaba
işte müslüman ülkerinde darbe olunca maalesef böyle oluyor şunu herkesin anlaması lazımki maksat ülkeler değil müslüman alemi
Yaşamını dine değil dini yaşamına uydurmak bu oluyor işte. Lan dingil Allah kelamınıma mı başkaldırıyırsun
Bizim Diyanet (Hıyanet) İşleri de ilk ev için kredi çekmeye fetva verdi. Demek ki neymiş Sisi Mısır NEyse Tr de aynı imiş.
faizin adı yatırım yapsanızda cehennemin adı halen cehennem yalnız
Allah im biz insanlar,bu dünyayı ve yaşamayı hak etmiyoruz:-(((
bereye çekersen cıkar varsa hat değilse haram ne guzel iş
VALLA BİZİMKİLERDE BÖYLE BİR ŞEY DİYEBİLİRLER.
kardeşim kuranda calışmadan riski olmadan kazanılan para haram dır der sen nasıl helal diyorsun
EVET İŞTE KIYAMET ALAMETLERİNİN DEVAMI ARTIK İNSAN DENEN YOKTAN YARADILMIŞ VARLIĞIN TANRILAŞMANIN DORUĞUNDA BULUNMASI BUNDAN SONRASI YÜCE RABBİMİN ALLAH.C.C VERDİĞİ HÜKÜMLERİ BEKLEYECEĞİZ
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