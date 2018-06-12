Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin yönetimi ekonomik zorluklarla başa çıkamaz ve IMF'den kredi alırken Mısır Müftüsü Şevki Allam'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

"BANKA'NIN VERDİĞİ FAİZ HARAM DEĞİL"

Mısır halkını 'paralarını bankalara yatırarak ekonomiye destek vermeye' çağıran müftü, 'bankaya konulan paranın ekonomik yatırım' olduğunu savundu.

Mısır'da yayın yapan El Nas kanalına konuşan Allam, bankaların tüzel kişilik sayıldığını, İslam'daki faiz yasağının ise gerçek kişiler arasında geçerli olduğunu dile getirdi.

"DİNİ-VATANİ GÖREV"

Kısa süre önce 2. dönem cumhurbaşkanlığına resmen başlayan Sisi'nin ekonomi politikalarına destek oluşturmaya çalışan Mısır Müftüsü, ''Bankaya konulan para ekonomik yatırımdır. Ekonomiyi desteklemek, dini ve vatani bir görevdir'' vurgusu yaptı.

Sünni İslam teolojisinin beşiği kabul edilen Kahire'deki El Ezher Üniversitesi de 2002 yılında Hüsnü Mübarek yönetiminin hükümetin faizle borçlanmayı öngören tasarısına destek vermişti.

