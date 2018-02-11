Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü

Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda düzenlenen operasyonda 16 radikal İslamcı militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, aralarında silah depoları, motorsikletler ve araçların da bulunduğu onlarca hedefin de yok edildiği, dört militan ve 30 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Felttah el Sisi, geçen Kasım'da bir camiye düzenlenen ve 300 kişinin hayatına mal olan silahlı ve bombalı saldırının ardından, orduya bu ay sonuna dek bölgedeki radikal İslamcıların yenilgiye uğratılması emrini vermişti.

Saldırının şüphelisi olarak bölgedeki İŞİD bağlantılı bir örgüt gösterilmiş ve Sisi bölgede üç ay içinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm gücün kullanılması talimatı vermişti.

Operasyona, kara hava ve donanma birlikleriyle, sınır muhafızları da katıldı.

Ordu'nun yazılı açıklamasında, bir iletişim merkezi ve altı uyuşturucu çiftliğnin de ele geçirildiği kaydedildi.

Sina Körfezi, İsrail ve Gazze Şeridi'yle komşu.

Geçen hafta New York Times gazetesi, İsrail uçaklarının Mısır Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bölgede hava saldırıları düzenlediğini yazmıştı.