Mısır Piramitlerinde Yeni Buluşlar

Mısırlı ve Alman uzmanlar Kahire’nin güneyindeki Giza Piramitleri bölgesinde 2 bin 500 yıllık bir mezarlık buldu.
Mezarlığın içinde çok sayıda mezar, mumyalama atölyesi, mumya ve cenaze törenlerinde kullanılan bir dizi objeye ulaşıldı.
Uzmanlara göre bu buluşların tarihi 26’ncı firavun hanedanına dayanıyor.
30 metre derinlikte bulunanlar arasında 35 mumya ve 26’ncı hanedan döneminden bir kadına ait lahit var.
Kazıda çıkarılan vazolar içindeki yağlar ile mumyalama sürecindeki rollerinin anlaşılması için incelenecek.
Kazıda ulaşılan ve yüzünde yarı değerli taşlarla süslü altın bir maske bulunan mumyanınsa bir din adamına ait olduğu sanılıyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar
Tatil cenneti Bodrum'da yangın! Alevler yayılıyor
Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum