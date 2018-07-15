Mısır Piramitlerinde Yeni Buluşlar

Mısırlı ve Alman uzmanlar Kahire’nin güneyindeki Giza Piramitleri bölgesinde 2 bin 500 yıllık bir mezarlık buldu.

Mezarlığın içinde çok sayıda mezar, mumyalama atölyesi, mumya ve cenaze törenlerinde kullanılan bir dizi objeye ulaşıldı.

Uzmanlara göre bu buluşların tarihi 26’ncı firavun hanedanına dayanıyor.

30 metre derinlikte bulunanlar arasında 35 mumya ve 26’ncı hanedan döneminden bir kadına ait lahit var.

Kazıda çıkarılan vazolar içindeki yağlar ile mumyalama sürecindeki rollerinin anlaşılması için incelenecek.

Kazıda ulaşılan ve yüzünde yarı değerli taşlarla süslü altın bir maske bulunan mumyanınsa bir din adamına ait olduğu sanılıyor.

