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Mısır-Sudan gerginliğini Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi mi tetikledi?

05.01.2018 15:37 | Son Güncelleme 11 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği Sudan, Mısır Büyükelçisi Abdül Mahmud Abdül Halim'i Hartum'a çağırdı. Kararın gerekçesi açıklanmadı ancak iki ülke arasındaki gerginlik artmış durumda. Sudan geçen ay Mısır kıyılarına yakın Sevakin Adası'nı Türkiye'ye tahsis etmişti.

Mısır-Sudan gerginliğini Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsisi mi tetikledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay ziyaret ettiği Sudan, Mısır Büyükelçisi Abdül Mahmud Abdül Halim'i Hartum'a çağırdı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı kararın gerekçesini açıklamadı.

Büyükelçinin Hartum'da ne kadar kalacağı da bilinmiyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı ise şimdilik gerekli adımları atmak için gelişmeleri değerlendirdiğini bildirmekle yetindi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in geçen yıl Mısır'ın istihbarat servislerini, ülkesinin Darfur gibi çatışmalı bölgelerinde orduya karşı savaşan muhalifleri desteklemekle suçlamasından bu yana kötüye gidiyordu.

İlişkileri düzeltmeye yönelik diplomatik çabalar da vardı. Ancak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık ayı sonunda Sudan'a yaptığı ziyaret ve bu ziyaret sırasında Kızıldeniz'de Mısır kıyılarına yakın Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilerek aslına uygun yeniden inşasıyla ilgili bir anlaşma imzalanması üzerine gerginlik iyice artmaya başladı.

'Türk çılgınlığı ve İran komplosu'

Mısır medyası, iki ülke arasında varılan anlaşmanın amacının adada bir donanma üssü kurulması ve "Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah el-Sisi'nin devrilmesi" olduğu iddialarına yer verdi.

AFP Mısır'da Devlet Başkanı el Sisi ve hükümetinin denetimindeki medya, Sevakin anlaşmasından sonra Türkiye ve Sudan'ın bir komplo peşinde olduğu iddialarına yer verdi

Kahire'de yayımlanan El Watan gazetesi, "Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir dolar karşılığında ateşle oynuyor. Sudan, Türk çılgınlığı ve İran komplosunun, Etiyopya'nın Mısır'ı susuz burakma ve Katar'ın Mısır'ı mali olarak çökertme planlarının gölgesinde, tarih ve coğrafya yasalarını ihlal ederek Mısır'a karşı saf tutuyor" yorumunu yaptı.

Katar Genelkurmay Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı tarihte Hartum'u ziyaret etmiş olması da Mısır medyasında, Kahire'ye karşı kurulduğu iddia edilenkomploya kanıt olarak gösterilmişti.

Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkiler de, Mısır ordusunun 2013'te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmesinden bu yana gergin.

Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler örgütünün faaliyetleri Mısır'da yasaklandı.

Mısır Devlet Başkanı Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah el-Sisi ise Türkiye'yi ülkesinin "içişlerine karışmakla" suçladı.

Diğer gerginlik konuları

Mısır-Sudan ilişkileri, zengin maden yatakları bulunan sınır bölgesi Halayeb ve Şalatin'in statüsü ile Nil Nehri'nin su hakları konusundaki tartışmalar nedeniyle zaten bir süredir gergin.

Sudan geçen yıl Mısır'ı "içişlerine karışmakla" suçlamış ve Mısır'dan tarım ürünleri ithalatını yasaklamıştı.

AFP Mısır Etiyopya'da inşa edilen Rönenans barajı topraklarına geçen Mavi Nil sularının azalacağından endişe eden Mısır ve Sudan'ı kaygılandırıyor

Bugün Mısır Devlet Televizyonu'nda Cuma namazı canlı yayınının ilk kez statüsü tartışmalı Halayeb'deki El Tawba Camii'nden verilmesi ve Cuma hutbesini de bizzat Diyanet Bakanı Muhammed Muhtar Cuma'nın okuması da gerilimin işaretleri arasındaydı.

Sevakin Anlaşması

Türkiye, Sudan ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş ama sonra terkedilmiş olan liman kenti Sevakin'i yeniden inşa etmeyi planlıyor.

Kızıldeniz kıyılarındaki bu adaya yapılacak tersanede sivil ve askeri gemilere hizmet verilebileceği söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour 24 Aralık'ta Hartum'da bu konuda anlaşmaya vardı.

Sudan Dışişleri Bakanı anlaşmanın tersane kısmına vurgu yapmış, bu anlaşmanın askeri işbirliğinin de yolunu açabileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'ye belirli bir süre için Sevakin'de turistik bölge ve Kızıldeniz üzerinden Mekke'ye geçen hacılar için konaklama merkezi inşası izni verildiğini, Sevakin ve diğer alanlarda Türkiye'nin yapacağı projelerin toplam tutarının 650 milyon doları bulacağını açıklamıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi 2008 yılında Ömer el-Beşir'in, Darfur'da yaklaşık 3 milyon kişinin yaşamını yitirdiği çatışmalarla ilgili olarak "savaş suçlarından" tutuklanmasını talep etmişti.

ABD ise Sudan'a 20 yıl boyunca uyguladığı yaptırımları Ekim ayında kaldırmıştı.

Sudan hızla ülkeye dış yatırım çekmeye çalışıyor.

AFP Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir Darfur'daki çatışmalarda savaş suçları işlemekle suçlanmış ülkeye 20 yıl ABD ambargosu uygulanmıştı

Türkiye, Katar'dan sonra 3 ay önce Somali'de de 50 milyon dolarlık bir askeri eğitim üssü açmıştı.

Bu gelişme bazı kesimlerce, Ankara'nın Afrika'nın bu bölgesinde ekonomik, siyasi ve askeri etkisini artırma çabalarının parçası olarak yorumlanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
BOP EŞ BAŞKANI ZATEN ONUN IÇIN GITMIS BOP EŞ BAŞKANI GELDI GELELI BIRAK TURKIYEYI ORTADOĞUDA DAĞI HUZUR KALMADI CIA ÖYLE EMIR VERMIS
18 ADAYI HİÇ ARAYIP SORMAYAN AKEPENİN NE İŞİ VAR BİLMEMENE ADASIYLA .SANIRIM BİRİLERİ CEBİNİ DOLDURACAK .
@bizedogrugerekli_2017 o 18 adayı satan cehapeli atalarına söyleyecen sen onu
@bizedogrugerekli_2017 hangi 18 ada? say isimlerini?
@smdemir43 inönü dedene sor ama zamanı geldiğinde onlarıda alacağız meraklanma
@bizedogrugerekli_2017 damat ferit e sor sevr imzalayan inönü değil alabiliyorsan şimdi git al Lozan olmasa türkiye olmayacaktı şuan tekke de söylemezler bunları
@bizedogrugerekli_2017 damat feritle ingilizlere satan vahdettine sor önce lozan olmasa türkiye olmayacaktı yobaz o adaları osmanlının borçlarına karşılık verdin ne den haberin var çomarcık İSMET PAŞA lozan fatihidir sizin hocalar neden kesti kubilayı da sende onu sor bakalım Ticani soyun
@mdincer_1985 ne o la lavuk her keze laf yetiştiriyorsun. Millet senin gibi düşünmeye mecburmu. Amerikan kucağından havlıyorsun millete çomar diyorsun. Bu ne yaman çelişki amerikan kuçusu.
@bizedogrugerekli_2017 böyle ülkeler arası ilişkilere, stratejillere senin aklın ermez takma kafana mesele sadece bir ada meselesi değil.
@bizedogrugerekli_2017 cagilliğini ortaya vurmuşsun, 12 ada ile 18 kaya parçasını karıştırmışsın. Yani Rodos ile Kardak kayalıklarını birbiriyle eş tutmuşsun
vergi cenneti bir yer galiba haydi çomarlar şüküre
sevakin adası türkiyenin atmış olduğu dev adımdır isral Türkiyeye artık deniz ticaret yollarını kapayamaz çünkü bizimde sevakin kartımız var bizde onlara ticaret yollarını kapatırız
Tahsil değil,tahsis etti.
adını değiştirsinler ÇOMAR ADASI desinler
görünüşe bakılırsa akkoyunların hepsi yorumunu yapmış yanlız şunu görememişler elini nereye atsa orası karışıyor bir sorun var
bir sarayda oraya dikmeyi düşünüyor galiba dünyaya doyamadı gitti
18 adayıda kurtarın say isimlerini diyen beyin yutmuş arkadaşlar için “Koyun, Hurşit, Formoz, Eşek, Nergizcik, Bulamaç, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba, Ardacık, Gavdos, Dhia, Dionisades, Gaidhouronisi, Koufonisi ve Venedik kayalıkları.”
Recep Tayyip Erdoğan müslüman larin arasını bozmak istiyor.Bop icin
amerikada şatoda yaşayan fetoş domuzuna himmet paralarıyla o araziyi aldıran domuzlar burda gelmiş yorum yapıyorlar
tahsil değil tahsis
Şu ada sevdasından vazgeçin. Gariplerinde başı belaya gitmesin Zaten fakir garip insanlar. Oynamayın gariplerle.
tamam benimde bazı konularda eleştirdiğim seyler var ama böyle bir stratejik başarı için eleştiri yaparak saçmalıyorsunuz.kimseyi ne körü körüne destekleyin ne de eleştirin.birde şu bop başkanı saçmalığını bırakın artık. şuan dünyada hangi ülkeler yakınlaşıp hangi ülkeler kutuplaşıyor onu bile farkedemeyen adamlar yorum yapmasın.Türkiye nin dış politikası muazzam ve kimseye de eyvallahı yok.Şuan Birleşmiş Milletler toplantısında dünya beşten büyüktür diyebilecek dünya üzerinde ikinci bir lider yok
Kızıl Deniz'de İsrail'in amaçlarını bir araştırın. Asya ile bağlı olan ticaret yolunu İsrail ele geçirmeye çalışırken, Türkiye buna göz yummayacak elbet. Süveyş kanalı ve diğer ucundaki kanalın egemenliğini ele alan İsrail, bu yoldan kendilerine karşı olanları tehdit etme planları var. Türkiye-Sudan-Katar bu konunun gayet farkında. Cehapeli Rum soyları bunu anlayamaz, çağdaş yobazlıklara devam. Vatan uğruna neler yapıldığından bi haber olup burada ecnebi propagandalarını yapmayın. Türklüğünü bilmeyen defolup gitsin atalarının bedavaya verdiği o adalara. Adam olun, cahil olmayın.
yakışır benim milletimin liderine. Türkiye dışarıda üs kurma noktasına gelmek üzeredir. tabii ki dünyayı yönetenlerin hoşuna gitmeyecek.
sevakin adasını israil yada amerikalılara verirsek daha iyi olur.çünkü bu ülkeler hem demokratik hem de barış adına insanoğluna çok yararlı buluşlar ve icatlar yapıyollar.hem aynı zamanda bu ülkeler bizim dostumuz ve ortağımızdır.yaşasın türk-israil-amerikan dostluğu.
kendi halkı gecekondularda oturuyor gidip arapların adasını restore ediyor gerçekten bu nasıl bir düşüncedir.
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