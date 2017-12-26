HABER

Mısır'da 15 kişi idam edildi

26.12.2017 20:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Mısır'da hakkında idam kararı verien 15 kişi idam edildi.

Mahkumlar, Sina Yarımadası'nda asker ve polislere yönelik saldırı düzenlemekten suçlu bulunmuştu.Mısır'da ölüm cezasına çarptırılan 15 kişinin cezası infaz edildi. Mısır'da böylece son yıllarda gerçekleştirilen toplu idamların sayısı en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Son olarak 2015'te altı radikal İslamcı aynı anda idam edilmişti.

Mısır polisi bugün yaptığı açıklamada söz konusu kişilerin iki ayrı hapishanede idam edildiğini açıkladı.

Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te devrilmesinin ardından Mısır'da radikal grupların polis ve askerlere yönelik saldırılar arttı, yüzlerce polis ve asker bu saldırılarda hayatını kaybetti. Özellikle ülkenin kuzey doğusundaki Sina Yarımadası'nda güvenlik durumu ciddiyetini koruyor.

IŞİD bir hafta önce Savunma Bakanı Sedki Sobhi ve İçişleri Bakanı Magdi Abdül Gaffar'ın bölgedeki askeri havaalanını ziyareti sırasında roket saldırısında bulunmuştu. Saldırıda bir Savunma Bakanlığı çalışanı ve bir pilot hayatını kaybetmişti.

Son bir yılda radikal İslamcıların sivillere yönelik saldırıları da arttı. Kasım ayı sonunda Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir camiye yönelik düzenlenen saldırıda en az 300 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Mısırlı güvenlik birimleri olayın arkasında IŞİD'in olduğunu savunuyor.

AFP/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Karaköy'de korkutan patlama!

Karaköy'de korkutan patlama!

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

İzdivaçta yeni rezalet! Gelin adayları taliplerini etkilemek için bunu da yaptı!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kerkük'te bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Kerkük'te bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü

Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü

Sevakin Adası nerede, önemi ne? İşte Erdoğan'ın istediği o yer

Sevakin Adası nerede, önemi ne? İşte Erdoğan'ın istediği o yer

Somali IŞİD'inden yılbaşında saldırı mesajı!

Somali IŞİD'inden yılbaşında saldırı mesajı!

Alman bakan ağzındaki baklayı çıkardı: 'Brexit Türkiye için de model olabilir'

Alman bakan ağzındaki baklayı çıkardı: 'Brexit Türkiye için de model olabilir'

Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

Kraliyet ailesinin meşhur Noel fotoğrafının hikayesi: Tuhaf ve delilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.