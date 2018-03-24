Mısır'da bombalı araçla saldırı: 2 ölü

Saldırıda biri polis memuru iki kişi hayatını kaybetti.Mısır'ın İskenderiye kentinde Cumartesi günü emniyet müdürü General Mustafa el Nemr'in konvoyuna bombalı araçla saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının bir polis merkezinin yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı, saldırı sonucunda biri polis memuru iki kişinin hayatını kaybettiğini ve dört kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, el Nemr saldırıdan zarar görmeden kurtuldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ülkenin resmi haber ajansı MENA, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Saldırı, Mısır'da Pazartesi günü başlayacak devlet başkanlığı seçimlerine iki gün kala gerçekleşti. Üç gün sürecek seçimlerde adaylar, Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile az tanınan Musa Mustafa Musa. Seçimleri Sisi'nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

rtr,AP,AFP/BÜ,BK

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