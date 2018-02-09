HABER

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kapsamlı 'terörle mücadele' operasyonu

09.02.2018 13:41 | Son Güncelleme

Mısır ordusu, IŞİD'in faal olduğu Sina Yarımadası'nda ve Nil Deltası'nda polislerin de katılımıyla geniş çaplı operasyon başlattı. Ordu sözcüsü, operasyonun amacının "sınır bölgelerinin terör yuvalarından temizlenmesi" olduğunu açıkladı.

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kapsamlı 'terörle mücadele' operasyonu

Mısır ordusu, 26-28 Mart tarihlerinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi IŞİD'in faal olduğu Sina Yarımadası'nda ve Nil Deltası'nda geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, operasyonun amacının sınır bölgelerinde kontrolleri artırmak ve "terör yuvalarını temizlemek" olduğu duyuruldu.

Operasyon kapsamında polis ve askerler için alarm seviyesi "en üst düzeye" çıkarıldı.

Ordu sözcüsü Tamer el Rifai, televizyondan yaptığı açıklamada tüm Mısırlılara, "terörle mücadelede, terörün kökünün kazınmasında güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaları" ve güvenliği, ülke istikrarını tehdit eden unsurları derhal bildirmeleri çağrısında bulundu.

'Daha önce görülmemiş ölçekte'

Reuters haber ajansına Perşembe günü bilgi veren güvenlik kaynakları, operasyonun bir süredir planlandığını ve koordinasyonu, boyutu ve binlerce askerin katılımıyla daha önce benzeri görülmemiş ölçekte olduğunu söyledi.

Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler üyesi eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle devrilmesinden sonra cihatçı örgütlerin saldırılarına uğruyordu.

Çatışmalar, Sina Yarımadası'nda yoğunlaşmış, başkent Kahire dahil Mısır'ın birçok bölgesinde ordu ve polis mensuplarına saldırılar düzenlenmişti.

Kasım ayında 300'den fazla kişinin öldüğü cami saldırısından sonra Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, silahlı kuvvetlere "Sina'da üç ay boyunca güvenliğin sağlanması" talimatı vermişti.

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kapsamlı 'terörle mücadele' operasyonu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

Brezilya'dan Türkiye'ye gemiyle getirilen hayvanlara zulüm! Sosyal medya bununla çalkalanıyor!

Brezilya'dan Türkiye'ye gemiyle getirilen hayvanlara zulüm! Sosyal medya bununla çalkalanıyor!

İşte '300 koyun' projesinin şartları!

İşte '300 koyun' projesinin şartları!

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Galatasaray Gomis için Çin'den gelen teklifi kabul edecek

Galatasaray Gomis için Çin'den gelen teklifi kabul edecek

Ünlü isim kabına sığmadı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

İlginizi Çekebilir

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Libya'da camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Libya'da camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’li Yabancı Savaşçılar: Kaçı Gitti Kaçı Döndü?

ABD’li Yabancı Savaşçılar: Kaçı Gitti Kaçı Döndü?

Çalışanlarına idrar testi yapmaları için çay verdi! İnanılmaz!

Çalışanlarına idrar testi yapmaları için çay verdi! İnanılmaz!

Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler

Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler

İki Türk diplomatı öldüren 17 Kasım örgütünün tetikçisine yine 48 saatlik izin

İki Türk diplomatı öldüren 17 Kasım örgütünün tetikçisine yine 48 saatlik izin

100 Kadın: Cinsel ilişki canınızı acıtıyorsa sebebi var

100 Kadın: Cinsel ilişki canınızı acıtıyorsa sebebi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.