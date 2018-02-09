Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kapsamlı 'terörle mücadele' operasyonu

Mısır ordusu, 26-28 Mart tarihlerinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi IŞİD'in faal olduğu Sina Yarımadası'nda ve Nil Deltası'nda geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada, operasyonun amacının sınır bölgelerinde kontrolleri artırmak ve "terör yuvalarını temizlemek" olduğu duyuruldu.

Operasyon kapsamında polis ve askerler için alarm seviyesi "en üst düzeye" çıkarıldı.

Ordu sözcüsü Tamer el Rifai, televizyondan yaptığı açıklamada tüm Mısırlılara, "terörle mücadelede, terörün kökünün kazınmasında güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaları" ve güvenliği, ülke istikrarını tehdit eden unsurları derhal bildirmeleri çağrısında bulundu.

'Daha önce görülmemiş ölçekte'

Reuters haber ajansına Perşembe günü bilgi veren güvenlik kaynakları, operasyonun bir süredir planlandığını ve koordinasyonu, boyutu ve binlerce askerin katılımıyla daha önce benzeri görülmemiş ölçekte olduğunu söyledi.

Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler üyesi eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle devrilmesinden sonra cihatçı örgütlerin saldırılarına uğruyordu.