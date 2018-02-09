Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kapsamlı 'terörle mücadele' operasyonu

Mısır ordusu, 26-28 Mart tarihlerinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi IŞİD'in faal olduğu Sina Yarımadası'nda ve Nil Deltası'nda geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Ordudan yapılan açıklamada, operasyonun amacının sınır bölgelerinde kontrolleri artırmak ve "terör yuvalarını temizlemek" olduğu duyuruldu.
Operasyon kapsamında polis ve askerler için alarm seviyesi "en üst düzeye" çıkarıldı.
Ordu sözcüsü Tamer el Rifai, televizyondan yaptığı açıklamada tüm Mısırlılara, "terörle mücadelede, terörün kökünün kazınmasında güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaları" ve güvenliği, ülke istikrarını tehdit eden unsurları derhal bildirmeleri çağrısında bulundu.
Reuters haber ajansına Perşembe günü bilgi veren güvenlik kaynakları, operasyonun bir süredir planlandığını ve koordinasyonu, boyutu ve binlerce askerin katılımıyla daha önce benzeri görülmemiş ölçekte olduğunu söyledi.
Mısır güvenlik güçleri, Müslüman Kardeşler üyesi eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle devrilmesinden sonra cihatçı örgütlerin saldırılarına uğruyordu.
Çatışmalar, Sina Yarımadası'nda yoğunlaşmış, başkent Kahire dahil Mısır'ın birçok bölgesinde ordu ve polis mensuplarına saldırılar düzenlenmişti.
Kasım ayında 300'den fazla kişinin öldüğü cami saldırısından sonra Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, silahlı kuvvetlere "Sina'da üç ay boyunca güvenliğin sağlanması" talimatı vermişti.
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