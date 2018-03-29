Mısır'da gözler seçimlere katılım oranında

Merak konusu olan ise seçimlere katılım oranı.Üç günlük oy verme sürecinin dün gece bitmesinin ardından oyların sayılmaya başlandığı Mısır'da görevdeki Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin seçimleri kazanarak görevde dört sene daha kalması bekleniyor.

Devlete ait Akhbar el-Yom gazetesinin açıkladığı ön sonuçlara göre Mısır'daki devlet başkanlığı seçimlerini 21 milyon 500 bin oyla Sisi önde götürüyor.

95 milyon nüfusu bulunan Mısır'da 60 milyon seçmen bulunuyor.

Gazete, Sisi'nin seçimlerdeki tek rakibi olan işadamı Musa Mustafa Musa'nın ise 721 bin oy aldığını belirtti.

Sisi'nin diğer rakipleri, baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimlere katılmamıştı.

Seçimlere katılım ne kadar oldu?

Sisi'nin seçimi kazanarak ikinci kez dört yıllık devlet başkanlığı görevini sürdürmesi kesin gözüyle bakılırken, Sisi'nin halk tarafından ne kadar sevilip desteklendiği seçime katılım oranında belli olacak ancak bu oranın yüksek olması beklenmiyor.

Seçimleri gözlemleyen kaynaklar, seçimin ilk iki gününde yüzde 21'lik bir katılım olduğunu aktarıyor. Ancak resmi katılım rakamları açıklanmış değil.