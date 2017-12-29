Mısır’da Kıptilere silahlı saldırı

Saldırılarda biri polis en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bir kiliseye ve bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada motosikletli bir saldırganın Kahire'nin güneyindeki Mar Mina Kilisesi'ne ateş açtığı ve biri polis memuru, 7 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Saldırıda ayrıca kilise dışında bulunan güvenlik görevlilerinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırganın kilise saldırısını gerçekleştirmeden önce Helvan bölgesinde bir Kıpti'nin sahibi olduğu bir mağazaya da ateş açarak içeride bulunan iki kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Saldırganla polis arasında çıkan çatışmada yaralanan şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Saldırganın üzerinde bir otomatik tüfeğin yanı sıra kiliseye atmayı planladığı bir bomba bulunduğu açıklandı.

Bazı güvenlik kaynakları, polisin ikinci bir saldırgan daha olması ihtimali üzerinde durduğunu ve çevrede arama çalışmaları başlattığını söylese de İçişleri Bakanlığı'ndan iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmedi.