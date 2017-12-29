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Mısır’da Kıptilere silahlı saldırı

29.12.2017 20:13 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kahire’de Kıptilere ait bir kilise ve mağaza silahlı saldırıların hedefi oldu.

Saldırılarda biri polis en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bir kiliseye ve bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada motosikletli bir saldırganın Kahire'nin güneyindeki Mar Mina Kilisesi'ne ateş açtığı ve biri polis memuru, 7 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Saldırıda ayrıca kilise dışında bulunan güvenlik görevlilerinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırganın kilise saldırısını gerçekleştirmeden önce Helvan bölgesinde bir Kıpti'nin sahibi olduğu bir mağazaya da ateş açarak içeride bulunan iki kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Saldırganla polis arasında çıkan çatışmada yaralanan şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Saldırganın üzerinde bir otomatik tüfeğin yanı sıra kiliseye atmayı planladığı bir bomba bulunduğu açıklandı.

Bazı güvenlik kaynakları, polisin ikinci bir saldırgan daha olması ihtimali üzerinde durduğunu ve çevrede arama çalışmaları başlattığını söylese de İçişleri Bakanlığı'ndan iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmedi.

Kıptiler daha önce de hedef olmuştu

Mısır'da ülkedeki en büyük dini azınlık olan ve nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Kıpti Hristiyanları daha önce de İslamcı gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda bombalı ve silahlı saldırının hedefi olmuştu.

Aralık 2016'da ve geçen Nisan ayında yine Kahire'deki kiliselere düzenlenen bombalı saldırıları IŞİD üstlenmişti. Mayıs ayında başkentin güneyinde yine bir IŞİD mensubunun düzenlediği silahlı saldırıda da en az 30 Hristiyan hayatını kaybetmişti.

Söz konusu saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş ve Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ordunun cihatçıları ''acımadan bastırmasını'' istemişti.

Geçen ay Sina Yarımadası'nda bir camiye düzenlenen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının da radikal İslamcılar tarafından düzenlendiği düşünülüyor.

DW/dpa/AFP,SÖ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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