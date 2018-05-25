Mısır’da muhalif medyaya yargı baskısı

Son olarak gazeteci ve akademisyen İsmail el İskenderani, tartışmalı bir yargı süreci sonunda 10 yıl hapse mahkûm edildi.İsmail el İskenderani, çarpıcı siyasi araştırma ve analizleriyle tanınıyor. Ağırlık verdiği konuların başında ise Muhammed Mursi yönetiminin 2013 yazında devrilmesinden sonra Müslüman Kardeşler mensuplarına karşı başlatılan ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen amansız hukukî takibat ve baskılar yer alıyor. Radikal dincilerle mücadele de deneyimli akademisyen ve gazetecinin ele aldığı konular arasında. Mısır ordusunun, Sina Yarımadası'nda radikal dincilerle mücadele gerekçesiyle yaptığı kimi uygulamalar uluslararası alanda eleştiriliyor. Mısır askerî mahkemesinde "yasa dışı örgüt üyesi olmak” ve "ulusal güvenlik sırlarını ifşa etmek" suçlamalarıyla yargılanan İsmail el İskenderani, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mısırlı gazeteci, 2015 yılında Alman Dış Politika Cemiyeti'nin davetlisi olarak geldiği Berlin dönüşü ülkesinde tutuklanmıştı. İddianamede, söz konusu yasadışı örgütün, vatandaşların kişilik haklarını tehdit ettiği, İskenderani'nin de bu örgütün üye ve destekçisi olduğu belirtiliyor. Sanık ayrıca "yalan haber yayarak kamu güvenliği ve huzurunu bozmayı hedeflemekle” de suçlanıyor. Mahkeme, atfedilen suçları sabit görerek İskenderani'yi mahkûm etti. Bu ifadeler, yargılanan pek çok gazetecinin iddianamesinde yer alan "standart suçlamalar” olarak dikkat çekiyor.

Yine yargı sürecinde standart olan bir başka konu da "yasa dışı örgüt” ile tam olarak neyin kastedildiğinin belirsiz olması. Nitekim İskenderani'nin üyesi olduğu iddia edilen örgütün da adı net olarak belirtilmiyor. Ancak kastedilenin genelde Müslüman Kardeşler olduğu herkesin malumu. Üyeliğe dair herhangi bir somut kanıt bulunmadığı için de örgütün adı iddianamede belirtilmiyor. Yargılama ve hükmün hukuk dışı olduğunu belirten Mısır'daki insan hakları örgütleri, bu durumu "uluslararası standartlara göre fikir, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali” olarak tanımlıyor. Blog yazarı Wael Abbas gözaltına alındı Mısır'da geçen Çarşamba günü bir başka muhalif aktivist olan blog yazarı Wael Abbas gözaltına alındı. Abbas, özellikle 2011 yılında dönemin devlet başkanı Hüsnü Mübarek'e karşı başlatılan isyan hareketini tüm ayrıntılarıyla bloguna taşımıştı. Son dönemde ise Abdülfettah Sisi yönetimine karşı takındığı eleştirel tutumla dikkat çekiyordu. Uluslararası sivil toplum kuruluşları henüz bu konuda bir tepki ortaya koymazken sadece tek tük bireysel eleştiri sesleri yükseldi. Avrupa Parlamentosu'nun Hollandalı milletvekili Marietje Schaake ve Mısır kökenli ABD'li gazeteci Mona Eltahawy, Abbas'ın gözaltına alınmasından dolayı kaygı duyduklarını açıkladı. Twitter'da ise İngilzce #freewaelabbas etiketi açıldı.