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Mısır’da seçimlerin resmi galibi Sisi

02.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Mısır’da devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 97,1’ini alan Abdülfettah Sisi’nin kazandığı resmen açıklandı.

Mısır’da seçimlerin resmi galibi Sisi

Seçimlere katılım yüzde 41'de kaldı.Mısır Ulusal Seçim Kurulu, iktidardaki Abdülfettah Sisi'nin geçerli oyların yüzde 97,1'ini alarak yeniden devlet başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı. Seçim Kurulu'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, katılım oranının yüzde 41 olduğu seçimlerde Sisi'nin oyların yaklaşık 22 milyonunu aldığı ifade edildi. Mısır'da yaklaşık 59 milyon seçmen bulunuyor. 26 Mart Pazartesi günü başlayan oy verme işlemleri üç gün sürmüştü.

Seçim Kurulu, Sisi'nin rakibi Musa Mustafa Musa'nın da oyların yüzde 2,92'sini aldığını duyurdu.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada seçimlerin serbest ve adil bir ortamda yapıldığını belirtti.

Seçimlere katılım düştü

Seçimler öncesinde Sisi'nin seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Sisi'nin diğer rakipleri gözaltılar ve baskılar nedeniyle seçimlerden çekilmişti. Devlet başkanlığı seçimlerinde Sisi'nin yanı sıra sadece Musa Mustafa Musa aday olarak kalmıştı. Sisi, seçimlere daha fazla adayın katılmasını dilediğini, ancak diğer adayların geri çekilmesi ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürmüştü.

Bu seçimlerde katılım oranının yüzde 41 civarında kalması ise Sisi açısından popülarite kaybı olarak değerlendiriliyor. Sisi, seçimleri kendi devlet başkanlığı için bir referandum olarak gördüğünü söylemişti.

Eski genelkurmay başkanlarından olan Sisi, ülkenin demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı olan Muhammed Mursi'yi 2013 yılında darbeyle görevden alarak iktidara gelmiş, 2014 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 97'sini almıştı. 2014’teki seçimlere katılım oranı yüzde 47 olmuştu.

Reuters,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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