HABER

Mısır’da Tartışmalı Seçim

25.03.2018 22:39 | Son Güncelleme

Mısır’da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için pazartesi gününden başlayarak üç gün boyunca sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi’nin seçimi kazanarak ikinci dört yıllık dönemi garantilemesine kesin gözüyle bakılıyor

Mısır’da Tartışmalı Seçim

Mısır’da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için pazartesi gününden başlayarak üç gün boyunca sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi’nin seçimi kazanarak ikinci dört yıllık dönemi garantilemesine kesin gözüyle bakılıyor.

En kalabalık Arap ülkelerinden Mısır’da yaklaşık 60 milyon kişi 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandığa giderek oy verecek.

El Sissi’nin seçimde tek bir rakibi var o da fazla tanınmayan bir siyasetçi olan Musa Mustafa Musa. Musa, kayıtlar kapanmadan son dakikada adaylığını ilan etti.

Cumhurbaşkanı El Sisi, Mısır televizyonuna verdiği röportajda ciddi bir rakibinin olmamasının kendisinden kaynaklanmadığını söyledi.

2014 yılı seçimlerinde Sisi önemli bir sol görüşlü siyasetçi olan Hamdin Sabbahi ile yarışmasına rağmen yüzde 96,9 oyla seçimi kazanmıştı.

Kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Sisi’nin bu yılki seçimi de kazanmasına kesin gözüyle bakılırken seçimin meşruiyetiyle ilgili kaygı duyuluyor. Sisi de seçim öncesinde katılımın az olmasından endişe ettiğini belirtmişti.

2014’te iki gün süren seçimlere seçmenin yüzde 37’si katılmıştı. Yetkililer seçimi bir gün daha uzatmış, böylece yüzde 47,5 katılım oranına ulaşılmıştı.

Kahire Üniversitesi’nden Profesör Mustafa Kemal Sayid, bu yıl yüzde 37 katılıma ulaşılmasının bile zor olduğu

görüşünde. Sayid’e göre sonucun belli olması Mısırlıları sandığa gitme konusunda heyecanlandırmıyor.

Mısır sokaklarındaki Sisi yanlısı seçim kampanyası afişleri, 2011’de Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra yaşanan ayaklanmanın ardından son yıllardaki sakin toplumsal ve siyasi ortama dikkat çekiyor.

Ancak ekonomik kriz, artan fiyatlar ve en az Mübarek rejimi kadar otoriter rejim nedeniyle Sisi’ye olan destek yavaş yavaş azalıyor.

Sisi, Mısır’da monarşinin devrildiği 1952’den bu yana ordunun içinden çıkan beşinci cumhurbaşkanı. İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı yapılan askeri darbeye liderlik eden Sisi, kendisine karşı yapılan tüm protestolara rağmen bir yıl sonra seçimle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Mursi, Mübarek’in devrilmesinin ardından 2012 yılında Mısır’ın demokratik yollarla iktidara gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Ancak bir yılın ardından birçok Mısırlı hükümette İslamcı eğilimin oluşmasından endişe etmeye balamıştı. Ülke genelinde Mursi karşıtı gösteriler düzenlenirken Sisi, Mursi’yi görevden almış ve erken seçime gidilmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

İlginizi Çekebilir

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır

Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma

Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.