Mısır’da Tartışmalı Seçim

Mısır’da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için pazartesi gününden başlayarak üç gün boyunca sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi’nin seçimi kazanarak ikinci dört yıllık dönemi garantilemesine kesin gözüyle bakılıyor.
En kalabalık Arap ülkelerinden Mısır’da yaklaşık 60 milyon kişi 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandığa giderek oy verecek.
El Sissi’nin seçimde tek bir rakibi var o da fazla tanınmayan bir siyasetçi olan Musa Mustafa Musa. Musa, kayıtlar kapanmadan son dakikada adaylığını ilan etti.
Cumhurbaşkanı El Sisi, Mısır televizyonuna verdiği röportajda ciddi bir rakibinin olmamasının kendisinden kaynaklanmadığını söyledi.
2014 yılı seçimlerinde Sisi önemli bir sol görüşlü siyasetçi olan Hamdin Sabbahi ile yarışmasına rağmen yüzde 96,9 oyla seçimi kazanmıştı.
Kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor
Sisi’nin bu yılki seçimi de kazanmasına kesin gözüyle bakılırken seçimin meşruiyetiyle ilgili kaygı duyuluyor. Sisi de seçim öncesinde katılımın az olmasından endişe ettiğini belirtmişti.
2014’te iki gün süren seçimlere seçmenin yüzde 37’si katılmıştı. Yetkililer seçimi bir gün daha uzatmış, böylece yüzde 47,5 katılım oranına ulaşılmıştı.
Kahire Üniversitesi’nden Profesör Mustafa Kemal Sayid, bu yıl yüzde 37 katılıma ulaşılmasının bile zor olduğu
görüşünde. Sayid’e göre sonucun belli olması Mısırlıları sandığa gitme konusunda heyecanlandırmıyor.
Mısır sokaklarındaki Sisi yanlısı seçim kampanyası afişleri, 2011’de Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra yaşanan ayaklanmanın ardından son yıllardaki sakin toplumsal ve siyasi ortama dikkat çekiyor.
Ancak ekonomik kriz, artan fiyatlar ve en az Mübarek rejimi kadar otoriter rejim nedeniyle Sisi’ye olan destek yavaş yavaş azalıyor.
Sisi, Mısır’da monarşinin devrildiği 1952’den bu yana ordunun içinden çıkan beşinci cumhurbaşkanı. İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı yapılan askeri darbeye liderlik eden Sisi, kendisine karşı yapılan tüm protestolara rağmen bir yıl sonra seçimle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.
Mursi, Mübarek’in devrilmesinin ardından 2012 yılında Mısır’ın demokratik yollarla iktidara gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.
Ancak bir yılın ardından birçok Mısırlı hükümette İslamcı eğilimin oluşmasından endişe etmeye balamıştı. Ülke genelinde Mursi karşıtı gösteriler düzenlenirken Sisi, Mursi’yi görevden almış ve erken seçime gidilmişti.
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