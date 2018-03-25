Mısır’da Tartışmalı Seçim

Mısır’da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek için pazartesi gününden başlayarak üç gün boyunca sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi’nin seçimi kazanarak ikinci dört yıllık dönemi garantilemesine kesin gözüyle bakılıyor.

En kalabalık Arap ülkelerinden Mısır’da yaklaşık 60 milyon kişi 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandığa giderek oy verecek.

El Sissi’nin seçimde tek bir rakibi var o da fazla tanınmayan bir siyasetçi olan Musa Mustafa Musa. Musa, kayıtlar kapanmadan son dakikada adaylığını ilan etti.

Cumhurbaşkanı El Sisi, Mısır televizyonuna verdiği röportajda ciddi bir rakibinin olmamasının kendisinden kaynaklanmadığını söyledi.

2014 yılı seçimlerinde Sisi önemli bir sol görüşlü siyasetçi olan Hamdin Sabbahi ile yarışmasına rağmen yüzde 96,9 oyla seçimi kazanmıştı.

Kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor

Sisi’nin bu yılki seçimi de kazanmasına kesin gözüyle bakılırken seçimin meşruiyetiyle ilgili kaygı duyuluyor. Sisi de seçim öncesinde katılımın az olmasından endişe ettiğini belirtmişti.