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Mısır'da turistleri taşıyan balon düştü: 1 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 11:12 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Mısır'ın önemli tarihi merkezlerinden Luxor'da, hızını artıran rüzgarın etkisiyle, turistleri taşıyan bir balon düştü ve kazana en az bir kişi yaşamını yitirdi.

Mısırlı yetkililerin gazetecilere yaptıkları açıklamaya göre, balonda farklı ülkelerden 20 dolayında turist bulunuyordu.

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