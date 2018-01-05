Mısır'da turistleri taşıyan balon düştü: 1 kişi öldü

İstanbul, 5 Ocak (DHA) - Mısır'ın önemli tarihi merkezlerinden Luxor'da, hızını artıran rüzgarın etkisiyle, turistleri taşıyan bir balon düştü ve kazana en az bir kişi yaşamını yitirdi.

Mısırlı yetkililerin gazetecilere yaptıkları açıklamaya göre, balonda farklı ülkelerden 20 dolayında turist bulunuyordu.