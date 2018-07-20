Missouri’de Turistik Tekne Battı

Missouri eyaletindeki bir gölde çıkan fırtına sonucu turistleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Missouri Valisi Michale Parson dalgıçların arama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

İkinci Dünya Savaşı’ndaki Normandiya Çıkartması sırasında kullanılan, hem karada hem suda hareket eden araçlardan esinlenilerek oluşturulan turist teknesinin batması yakın zamanda Amerika’da meydana gelen en büyük turistik kazalardan biri oldu.

Yedi kişi yakındaki Branson kentinde hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza sırasında yakındaki havaalanında esen rüzgarın hızı saatte 101 kilometre olarak kaydedildi.

Olay bazı tanıkların kamera görüntülerine de yansıdı.

Tekneleri üreten Ride the Ducks International şirketi 2016’da

karada giden teknelerden birinin bir otobüsle çarpışmasının ve beş yabancı öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından 1 milyon dolar ceza ödemişti.

Şirket üretim sırasında bazı düzenlemelere uymadığını kabul etmişti.

2010’da Delaware’deki nehirde meydana gelen kazadaysa iki turist hayatını kaybetti.

