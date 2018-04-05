‘MİT Gizli Operasyonla 18 Ülkeden 80 Kişiyi Geri Getirdi’

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bugüne kadar 18 ülkede düzenlediği gizli operasyonlarla 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olmakla suçlanan 80 civarında Türk vatandaşını yakalayıp Türkiye’ye getirdiği açıklandı.
Açıklamayı HaberTürk televizyonuyla mülakatında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptı. Bozdağ’ın bu açıklaması, Türkiye’nin Kosova’dan darbe girişimini desteklemekle suçladığı 5’i öğretmen biri doktor 6 Türk vatandaşının sınır dışı edilmesini gizlice organize etmesinin sonrasına denk geldi.
Kosova Başbakanı bu eyleme tepki göstermiş, öncesinde kendisine haber verilmediği gerekçesiyle ülkenin İçişleri Bakanı ve İstihbarat Daire Başkanı’nı görevden almıştı. İnsan hakları grupları da bu eylemi sert biçimde eleştirmişti.
Bozdağ, MİT’in buna benzer şekilde, Fethullah Gülen’le bağlantılı olduklarından şüphelenilen başka kişileri de 18 ülkedeki gizli operasyonlarda “yakalayıp (Türkiye’ye) geri getirdiğini” belirtti. Bozdağ, bu ülkelerin hangileri olduğunu açıklamadı ancak bu tür operasyonların devam edeceğini kaydetti.
Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kosova’daki şüphelilerin yasadışı operasyonlarla ele geçirildiği suçlamasını reddetti.
Sözkonusu 6 kişinin Kosova’daki yetkililerle varılan anlaşma neticesinde getirildiğini savunan Kalın, “(Gülen hareketine) karşı mücadelemizde herhangi bir yasadışı eyleme asla başvurmadık. Kosova’daki olay, suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde oldu” dedi.
Kosova’dan sınır dışı edilenler Gülen hareketinin desteklediği okullar ve kliniklerde görev yapıyordu.
Türk yetkililer, Türkiye genelinde de Gülen’le bağlantılı oldukları şüphesiyle darbe girişiminden bu yana 38 binin üzerinde kişiyi tutukladı, 110 bin civarında memurun görevine son verdi.
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